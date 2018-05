¿Qué ha pasado entre Lorenzo y Márquez en el mundial de Moto GP?

"Ha sido un incidente de carrera, Pedrosa ha entrado muy fuerte pero creo que no hay que buscar más culpables que la mala suerte", afirmó Lorenzo en declaraciones facilitadas por su equipo, después de tener que abandonar en la cita de Jerez de la Frontera.

A pesar de la caída, el corredor mallorquín se mostró "muy satisfecho" de la carrera. "Hemos tenido muy mala suerte. Me sabe especialmente mal por Andrea y por Ducati. Nos tenemos que quedar con la gran carrera que he hecho, con una salida explosiva, con mucha determinación y también estoy muy satisfecho de como hemos trabajado durante todo el fin de semana", indicó.

Lorenzo dijo que era una "auténtica pena" por el rendimiento mostrado por la Ducati en el circuito de Jerez. "Ha sido una auténtica pena la caída porque creo que además nos hemos visto involucrados probablemente los tres pilotos más limpios del Mundial, por eso no quiero entrar a valorar en detalle lo que ha pasado", expresó, sin querer avivar polémicas.

"Esta carrera es un paso adelante en nuestra evolución, aunque todavía nos faltan 2-3 décimas de ritmo para llegar donde queremos estar y hay que seguir trabajando de la misma manera para lograrlo", concluyó.

Por su parte Dani Pedrosaa (Repsol Honda RC 213 V), otro de los involucrados en el accidente, aseguró que "al final está claro que sí es un incidente, sobre todo porque pasa con pilotos que no son de ese perfil, pero pienso que Dirección de carrera se equivoca".

Pedrosa, indignado porque el director de carrera, el neozelandés Mike Webb, no le quiso ni recibir, dijo que no entendía como Dirección de carrera no lo viera "no para que sancionaran a Jorge, sino para que explicaran a los demás que es así".

"Yo estaba en la trazada, Jorge ha sido un poco apartado por Dovizioso; los dos estaban fuera de la trazada y yo he entrado por el interior; normalmente, cuando tú te sales de la trazada y vuelves, tienes que mirar y estando yo en la trazada, tengo la preferencia ya que yo estaba al otro lado, no le podía ver a él, pero él sí me podía ver a mí", explicó Pedrosa sobre la secuencia completa del accidente.

"Eso es lo que he intentado explicar a Dirección de Carrera, que no entendía que no lo vieran, porque diciendo que es sólo un incidente de carrera los demás pilotos entienden que estas cosas pasan, pero las puedes evitar si cambias el concepto", recalcó.

"Yo estaba en mi sitio y de repente he chocado con algo que no debería estar en la trazada por lo que las dos líneas se han encontrado, son dos pilotos que no tienen ese perfil y no hay problema y en Dirección de Carrera me han dicho que tenía razón, que estaba en la trazada y Jorge no, que tenía preferencia y que no podía verle, pero él a mí sí; y me han dicho que lo reclamara", argumentó el piloto de Repsol Honda.

"Pero ellos -Dirección de Carrera- han tomado la decisión de que fuera incidente de carrera y yo no estaba pidiendo que sancionaran a Jorge, sólo que entendieran que deben decir a los demás que si hay preferencia, hay preferencia", volvió a incidir en ello.

"El incidente ha sido por eso, porque dos pilotos no se han entendido con la preferencia y la decisión que ellos han tomado yo tenía que reclamarla, pero no contra Jorge, no quería que sancionaran a Jorge o reclamar contra él sino que cambiaran la decisión porque no es así como se hacen las cosas", afirmó Pedrosa.

Al referirse en concreto a la caída, Dani pedrosa aseguró que "la caída fue fea, me he podido apartar de la pista, pero me ha costado llegar al muro y me he tenido que sentar allí; me duele bastante la cadera derecha, lo tengo bastante hinchado y tengo que controlar que no se hinche mucho, porque esa zona es peligrosa".

"La mano por suerte no ha sufrido daños pero he vuelto a golpear con la cabeza, aunque por suerte el casco me ha parado bien.

Y al referirse al accidente, Dani Pedrosa comentó que "en general viene siendo un poco la consecuencia de la carrera pues yo tenía buen ritmo, pero por algún motivo la moto hoy no aceleraba bien, no conseguía acelerar fuerte y me sacaban mucho".

"Entonces llegué muy tarde a la frenada, no estaba a rebufo para poder hacer un adelantamiento y me costaba parar la moto, no podía hacer adelantamientos", continuó Pedrosa.

"Mi ritmo era mejor que el que llevaban ellos, pero estaba bloqueado, no podía adelantarlos y he estado esperando toda la carrera, a ver si al final sus neumáticos aguantaban peor que los míos", se sinceró Pedrosa, quien reconoció que "no me esperaba que las dos Ducati estuvieran ahí en carrera, sobre todo Dovizioso, cuyas opciones al título son más difíciles ahora".