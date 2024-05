La fórmula de Hidalgo para Cartagena: “No hemos de volvernos locos, un gol puede dar la salvación”

Antonio Hidalgo tiene claro qué tipo de partido quiere el domingo en Cartagena. Sabe que una SD Huesca pasada de revoluciones y engullida por la urgencia de asegurar la salvación vería reducidas las opciones de ganar el domingo (18.30, La Liga TV Hypermotion) y, por tanto, dar carpetazo a la temporada sin tener que esperar al último día. El preparador azulgrana reivindicó este viernes la labor que ha realizado durante los últimos meses y espera a cambio un final feliz a la espera de superar en su estadio al mejor equipo de la segunda vuelta, que ya ha alcanzado la meta que los oscenses ansían.

El catalán es optimista a todos los niveles. También cauto. Para empezar, con los jugadores tocados. La evolución de Óscar Sielva ha sido la esperada y espera contar de inicio con el centrocampista. También aguarda a Samuel Obeng, que padece molestias en el abductor, a la espera de lo que suceda con un Hugo Vallejo que se retiró del entrenamiento del jueves y no ha estado este viernes sobre el césped. Joaquín Muñoz es otro de los futbolistas que no se encuentran al cien por cien; llegados a este punto, todos quieren estar presentes en Cartagonova.

La SD Huesca viajará “como siempre, con la mentalidad de sacar los tres puntos. Nos hemos ganado con nuestro trabajo el derecho de depender de nosotros mismos, y las últimas derrotas emborronan todo. El trabajo hasta aquí ha sido bueno y hay que certificarlo”, valoró un Hidalgo conscientes de que los suyos han rendido mucho mejor a domicilio (24 puntos) que en El Alcoraz (21). Otea una tarde de “tensión”, ya que se juega todo a la misma hora. Y a un Cartagena que es “un equipo que hace muchas cosas bien. El trabajo de Julián Calero se ha visto reflejado, aunque les costó, y han llegado al objetivo antes de lo que todo el mundo pensaba”.

El rival, “nos va a poner las cosas muy difíciles, tienen talento y atraen para buscar la última línea picando espacios, con Jairo en un pico de forma muy bueno. Es un jugador difícil de detectar y habrá una exigencia máxima por la igualdad. Necesitamos que los pequeños detalles nos vengan de cara”.

Los azulgranas han de “sentirse capaces” y entienden que han mejorado pese al irreal 0-3 con el Racing de Santander: “Es incomprensible no haber hecho un gol, en otros partidos hemos generado por empuje y el otro día tuvimos minutos muy buenos”. La mayor fortaleza en estos momentos, “es el grupo, ellos se tienen que creer eso, lo saben, en ese momento de duda prima la unión, la estabilidad que nos hemos dado, sentirnos capaces y estar unidos”.

Hidalgo transmite a sus jugadores que “son 90 minutos y con un gol tienes el objetivo en la mano, hay que hacer el partido que toca sin volverte loco, vamos a tener un equipo que juega en casa y querrá despedirse de su afición con un triunfo”. Piensa contar con Gerard Valentín, que una vez recuperado de la lesión “será de la partida. Ha de cambiar sus movimientos para no ser tan predecible a veces y lo hemos trabajado, sabemos de su potencial”.

El catalán puede sacarse la espinita del descenso que sufrió con el Sabadell en el curso 2020-21, aunque encuentra “muchas diferencias” con aquella situación: “Íbamos con mucho déficit desde el principio y nunca tuvimos la sensación de tenerlo en la mano. En el Huesca hemos hecho un gran trabajo, hemos cambiado cosas y se ha visto la fortaleza de los jugadores. Espaciadas, esas últimas derrotas espaciadas serían mucho menos dolorosas”.

Por ello prima el objetivo de “ser muy cautos, no volverse locos, no tener ansiedad. Si el partido va 0-0, no pasa nada”. Han trabajado el aspecto mental “desde el primer día” y se ha plasmado aquella “montaña rusa de emociones” de la que Hidalgo ya hablaba en el mes de octubre. De cara al domingo, “cuando dependes de ti hay que pensar en lo tuyo, y aún hay otra jornada por delante. Saber que ganando tienes el objetivo en la mano”.

Para terminar, Hidalgo se refirió a la unidad a la que aludía el presidente de la Fundación Alcoraz, Manuel Ollé, en la carta que ha remitido a los aficionados: “En el momento en que estamos la unidad es muy importante. Sabemos lo que significa el club, todo el mundo que está aquí lo sabe: la Fundación, la afición, la ciudad… Saben que es momento de unidad. Ha costado mucho llegar y no lo queremos perder. Se está plasmando y es lo fundamental”.