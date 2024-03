Hidalgo: "El punto es buenísimo y un toque de atención"

Tras el trabajado 1-1 en Albacete, el técnico de la SD Huesca, Antonio Hidalgo, valoró un punto "muy importante con un rival que no suma de tres y nosotros sumamos", como reflexión postrera en la sala de prensa del Carlos Belmonte. Por contra, no recordaba "haber sufrido tanto en el banquillo, lo que habla de sus futbolistas y del entrenador que han incorporado (Alberto González) en buen término". En la primera parte se padeció y en la segunda hubo ajustes que funcionaron, pese a lo que los locales "fueron dominadores antes del gol" de Quiles. El de Jorge Pulido respondió a una dinámica mejorada para atar "un punto que es buenísimo".

El cuerpo técnico "cuida" la estrategia, lo que se volvió a plasmar en la acción del 1-1 con el remate del capitán en el segundo palo. "Nos encontraban -por contra- demasiado fácil con Fidel", y la actuación global puede servir "de toque de atención para no perder la atención. Ellos tienen jugadores que hacen mucho daño y están en un momento complicado". Con los cambios tácticos se trataba de mejorar la salida de balón, y "Loureiro tiene más piernas, puede ir a buscar la pelota. En la segunda mitad ellos han ido más altos y nos ha costado".

Buscaba Antonio Hidalgo soluciones y, en este momento como en todos, "lo importante es sumar". El cuádruple cambio se debió a que "no me gustaba lo que veía y esto nos permitió generar superioridad por dentro", además de frescura. Se rompió la imbatibilidad de Álvaro Fernández y "lo anormal era no encajar. Ha sido increíble lo hecho y hay que mantener la solidez", añadió el entrenador de un equipo que suma diez jornadas sin perder. Con un aviso: "Hay que levantar las orejas, la tabla no dice mucho de la calidad de los equipos y solo queda seguir. Estamos haciendo un gran trabajo".

Es "un punto más, los equipos de abajo aprietan y sumar siempre es importante". Vilarrasa alcanzó la renovación automática con 25 partidos jugados como titular y el entrenador le invita a "ir al límite y seguir creciendo, la continuidad es algo que se ha ganado él mismo".