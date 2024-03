La SD Huesca derrocha fútbol y abusa del Burgos en El Alcoraz (3-0)

La buenísima entrada que registró El Alcoraz se hizo notar hasta el pitido final. 6.000 almas acompañaron a un equipo entregado en cada balón, y que demostró que el esfuerzo, el compromiso, la unión y la fe pueden convertir una situación dramática en paradisíaca.

Fue la SD Huesca quien dominó los primeros compases del choque. El cuadro oscense saltó al verde con el carácter que acostumbra en esta segunda vuelta del curso. Gracias esa personalidad nació la primera ocasión del partido, que fue a parar a la cabeza de Hugo Vallejo. El andaluz conectó un remate al segundo palo tras el centro de un Gerard Valentín que antes de llegar a los primeros diez minutos de partido ya estaba destacando por el carril derecho.

No iba a perdonar más la SD Huesca, que tardó once minutos en ponerse por delante. Jorge Pulido se elevó en el segundo palo para cabecear un saque de esquina botado por Ignasi Vilarrasa. El káiser azulgrana, que superó con claridad a todos los defensores burgaleses, ejecutó uno de sus testarazos inapelables que volvió loco a El Alcoraz (1-0). El remate del capitán noqueó a un Burgos que, aunque disponía de algo más de balón que en los primeros minutos, no era capaz de generar un mínimo peligro.

Los azulgranas lograban mantenerse serios y bien plantados sobre el césped, trenzando jugadas combinativas con el esférico, lo que ayudaba a mantener la posesión hasta el área rival, donde, eso sí, era complicado encontrar espacios. La siguiente acción de peligro volvió a recaer en los locales, esta vez, en los pies de Javi Martínez. El soriano armó la pierna para disparar desde el pico derecho del área, pero Caro, guardameta visitante, desvió un durísimo disparo.

Cerca de media hora tardó el Burgos en llevar a cabo su primer aviso. Bermejo ejecutó una apertura al costado derecho, donde apareció Álex, que golpeó sin fortuna al lateral de la red. Seguidamente, Kento Hashimoto logró alcanzar un balón procedente del costado derecho, colgado por Gerard Valentín. El remate del nipón, que le ganó la marca a los dos centrales blanquinegros, se machó a escasos centímetros de la portería defendida por José Antonio Caro.

Mientras, en el otro marco, un Álvaro Fernández que, en las pocas intervenciones en las que debía emplearse, estaba demostrando el gran momento de confianza -y futbolístico- que atraviesa. 120 segundos se añadieron a una primera mitad que, al margen del gol y de otras tres ocasiones venidas todas por parte del cuadro oscense, no mostró más que un control absoluto del partido y del rival.

Poco después de iniciarse el segundo período, fue Hugo Vallejo el que tuvo la oportunidad de poner más tierra de por medio. El delantero no logró a rematar un centro de Elady que se paseó por el área pequeña. En el minuto 55, Gerard Valentín ejecutó un disparo desde treinta metros que repelió Caro. El rechace dejó el balón muerto dentro del área y, de igual manera, en bandeja el gol para un Elady que ya se apuntaba la tercera diana en su cuenta particular desde que llegara en enero (2-0). La SD Huesca rubricaba su excelente momento de gracia y El Alcoraz volvía a escuchar el Sweet Caroline.

Ante ello, a Jon Pérez Bolo no le quedaba otra opción que comenzar a agitar el avispero. Se retiraban Álex y Matos y entraban Dani Ojeda y Ander Martín. Sin apenas demora, el Burgos contestó a la salida de un córner. Elgezabal fue el que remató al primer palo, pero el testarazo se marchó lamiendo el larguero. Continuaba alargando Álvaro Fernández la mayor cantidad de tiempo sin recibir gol en toda la historia del club. El riojano ya acumulaba más de 800 minutos consecutivos imbatido. Pero no iba a ser un camino de rosas para mantener el registro. A los cinco minutos, Joni Montiel volvió a botar un saque de esquina que se envenenaba conforme se acercaba al área. Tanto, que el balón acabó siendo despejado por la cruceta de la portería azulgrana, donde impactó el centro.

Se atravesaba el ecuador de la segunda mitad y era el Burgos quien continuaba mandando en cuanto a ocasiones manifiestas. En esta ocasión, fue Mumo el que remató en el segundo palo libre de marca, pero su lanzamiento, próximo al área pequeña, no vio la portería de Álvaro. Justo después, entraban al terreno de juego Obeng, Balboa y Joaquín. El malagueño no disfrutaba de minutos desde el encuentro frente al Amorebieta (0-0) hace más de un mes. Desde entonces, se vio obligado a pasar por un proceso de recuperación debido a una rotura en el sóleo de su pierna izquierda.

Gerard Valentín volvió a la carga mediante una cabalgada por el costado derecho. Después de zafarse de tres rivales, el catalán se adentró en el área y disparó, pero el lanzamiento se marchó a un metro de la portería defendida por Caro. En el 83, Kortajarena relevaba a un Hashimoto que volvió a cumplir con creces desde el minuto uno. A los pocos minutos de saltar al césped, el guipuzcoano se hizo hueco en la frontal de área, desde donde ejecutó un lanzamiento raso ajustado al palo izquierdo. Un golpeo potente y preciso a partes iguales, ante el que nada pudo hace Caro (3-0). Salió el vasco y besó el santo, y no se puede decir que no lo mereciera un equipo que volvía a derrochar fútbol en El Alcoraz.

Los cinco minutos de añadido solo dieron tiempo para que la afición entonara al unísono el himno del club y se fortaleciera el vínculo entre los seguidores azulgranas y un equipo que deja el descenso a nueve puntos, la misma distancia que le separa de la promoción de ascenso a Primera División.