Antonio Hidalgo: “Ganar en casa ha venido bien al equipo y al entorno”

El último esfuerzo del año para la SD Huesca presenta dos partidos en cinco días, el domingo frente al Levante en el Ciutat de Valencia (16.15, LaLiga TV Hypermotion) y el jueves ante el Cartagena en El Alcoraz. Primero, con los granotas y la ambición de mantener la buena línea a domicilio después de que por fin se ganase en casa. Antonio Hidalgo se refirió este viernes a los “riesgos” que se han de estudiar con los dos jugadores que podrían perderse la primera de estas citas, Óscar Sielva y Juanjo Nieto.

No se quiere dejar nada al azar ni tampoco exponer a dos futbolistas importantes a lesiones mayores, e Hidalgo estudia variantes para hacer frente a un Levante “con gran potencial” y “en un estadio difícil, como todos los de la categoría”: “Javi Calleja les tiene muy bien trabajados, hacen muchas cosas con la pelota, mete gente por dentro y lleva a modificar alguna situación. Cuentan con movilidad y talento que hay contrarrestar y queremos hacerles daño. Hay que competir al límite; si no, no nos da”.

Al destacar lo mejor del conjunto granota, el entrenador de la SD Huesca se quedaba con que “tienen mucho talento arriba y en la gente de creación. Institucionalmente están en un momento difícil y eso no les ayuda. En todo caso, tienes que parar un equipo entero”. El nombre destacado, por su implicación emocional, es el del portero Andrés Fernández, a quien Hidalgo conoce “desde juveniles” en la etapa de ambos en el Tenerife.

“Ha tenido una carrera muy dilatada, se le quiere y respeta mucho. Ha hecho mucho por nuestro club y hemos de estar agradecidos”, destacó. El conocimiento mutuo puede tener un relativa relevancia el domingo: “Espero que sepan los nuestros más que Andrés, se conocen mucho y hay situaciones en las que no da para pensar mucho”.

Hdalgo detecta una sensación de “urgencia y rabia” que acercó el triunfo ante el Racing de Ferrol, pues “la gente del campo está en ese punto de locura para rendir al máximo nivel”. La posibilidad de alcanzar el ecuador de la competición fuera de los puestos de descenso requiere dos buenos resultados ante Levante y el emergente Cartagena, pero el entrenador catalán se detiene más en “saber gestiona lo que pasa, mantener la estabilidad pase lo que pase, el fútbol es cambiante y todo es muy ajustado”.

Los tres puntos en El Alcoraz después de 12 partidos oficiales sin victorias han producido un efecto salvífico “en el grupo y el entorno, ocho meses son demasiados en casa, nuestro objetivo pasa por El Alcoraz y hacía mucho tiempo, reconforta. También por la afición, que fue enorme”. Hidalgo insiste en que “esto es una carrera larga en la que amoldas soluciones, encuentras problemas e integras perfiles diferentes”.

Para alcanzar una versión más completa de su SD Huesca, analiza que “se compite bien y la solidez no se pierde”, pero le gustaría “avanzar más con la pelota. Contrarrestar al rival, que ya se hace, y tener claridad ante la portería”.

Se detuvo a hablar de la situación de Álex Balboa, con buenos minutos de juego cuando le tocó sustituir al lesionado Sielva. El pivote no se encontraba en una situación sencilla, con compromisos internacionales y problemas físicos “que no hicieron fácil conocerle”. Se trata de que entren en la dinámica azulgrana todos los jugadores posibles, una “seducción” que no depende tanto de darles minutos como de “que entiendan cuándo han de hacerlo. La estabilidad es fundamental para un grupo, necesitamos gente muy enchufada. La competitividad y la amplitud es fundamental”.

Hidalgo mantiene una comunicación “directa y diaria” con la dirección deportiva que encarnan Ángel Martín González y Ramón Tejada de cara a la apertura del mercado invernal de fichajes a pesar de las restricciones económicas y el escaso margen de maniobra: “Sabemos lo que podemos mejorar dentro de nuestras posibilidades, que es lo primero que hay que conocer. Siempre en un mercado y en una situación como la nuestra estaremos atento a ello”.