Antonio Hidalgo: “Es un año difícil y hay que seguir empujando”

En su primer partido en El Alcoraz, Antonio Hidalgo se dio de bruces con una realidad delicada. La tercera derrota seguida en casa le llevó a reflexionar sobre el gol temprano y su influencia. “El balance no puede ser positivo. El 0-1 en nuestra situación hace que haya fantasmas. En los primeros minutos no lográbamos ajustar y en una transición que debes cortar antes nos han marcado”, señaló. Después, “el equipo supo que hacer, llegando con fuera aunque sin demasiado peligro”.

Esto “va de goles” y tras el descanso hubo “tres ocasiones muy claras”. Dio importancia a “mantener la puerta a cero porque si no es más complicado ganar partidos”. Es su objetivo “dar la vuelta a la situación lo antes posible pero esto es largo. Con ganas y coraje. Hay que extender de cara a portería las cosas que hacemos bien porque eso determinan los partidos. Si te dan un golpe hay que levantarse lo antes posible”.

El Elche “arriesgaba mucho en la salida de balón y pusimos a los dos delanteros con más poderío en esos espacios, además de a Vilarrasa atrayendo a su carrilero. No ha podido ser pero el equipo lo ha intentado todo”. Consideraba que “los partidos pasan por diferentes fases y el dominio hay que materializarlo en goles”. Agradecía que la afición “esté con nosotros desde el primer minuto y empuje en los momentos delicados. Es un año difícil y hay que seguir creyendo y empujando en la misma dirección para darle la vuelta”.

Presenta una idea y “por ella se me ha contratado”, aunque “habrá que ajustarla dentro de que no va a cambiar demasiado”. No ganar en casa “es duro” y “necesitamos conseguirlo cuanto antes. El equipo está fuerte psicológicamente y empuja hasta el último minuto. En alguna situación no ayuda el runrún y están jodidos en el vestuario por la derrota”, añadía convencido de que los jugadores “van a levantarse”. El próximo domingo se volverá a jugar en El Alcoraz y reivindicó que “hemos de estar unidos y esto lo vamos a sacar sobre todo en casa”.