Antonio Hidalgo: "Si te llama el Huesca no hay mucho que pensar"

El término lo usaron tanto el consejero delegado Josete Ortas, como el director deportivo Ángel Martín González y, por supuesto, el gran protagonista, Antonio Hidalgo. "Ilusión" es el sentimiento que ha generado en el club azulgrana la llegada de su nuevo técnico, el sustituto de Cuco Ziganda. Así se quiso reflejar este jueves en la presentación del entrenador catalán incorporado desde el filial del Sevilla de Segunda RFEF. Un movimiento con el que se quiere reactivar a una plantilla que había entrado en barrena en un mal inicio de temporada acrecentado con las tres últimas derrotas consecutivas. Tras el adiós al anterior inquilino del banquillo, el objetivo había sido encontrar alguien motivador y el recién llegado, persona de confianza de Martín González, lo sabe bien.

En su primera comparecencia como azulgrana empleó expresiones como "ser valientes", "empuje", "carácter", "ganas de luchar" y "no rendirse", y manifestó una y otra vez que una de sus tareas principales en estos momentos es "mover las cabezas" de sus nuevos jugadores, "que crean en lo que tienen que hacer y en su potencial". Más allá de eso, el objetivo en las 32 jornadas que le restan a la temporada es "sumar 50 puntos para seguir en el fútbol profesional".

"En la vida hay oportunidades que no se pueden dejar pasar", expuso el exfutbolista de 44 años sobre su desembarco en El Alcoraz. "Cuando te llama el Huesca no hay que pensar mucho", afirmó al ser cuestionado por los motivos que le habían hecho decidirse a dejar el Sevilla Atlético con el curso empezado para "dar un paso grande en mi carrera". "Salí del fútbol profesional hace tres años y vuelvo en una situación difícil", expuso haciendo referencia a su anterior experiencia en Segunda División con el Sabadell, con el que no pudo evitar el descenso, algo que antes con los arlequinados en Segunda B había conseguido y que también ha logrado en su trayectoria como técnico con el Granollers en Tercera y el filial hispalense el curso pasado.

Con poco tiempo hasta el siguiente compromiso, la visita al Eibar del domingo (18.30), al vestuario le pide "dar un paso adelante". "Hay que ser más competitivos, sentir la urgencia de la situación, no decir que queda mucho por delante", dijo. Al respecto, tras diez jornadas el equipo ha sumado siete puntos, es penúltimo y tiene la salvación a tres.

"Les voy a exigir al máximo y cuidar muchísimo, están en una situación con menos confianza de la normal, hay que hacerles ver otro tipo de cosas", manifestó sobre sus métodos para elevar el sentir de un equipo al que entrenó el miércoles por primera vez prometiendo que "me voy a dejar la vida por salvar la situación". Sobre aspectos a mejorar, sin querer entrar en demasiados detalles, apuntó a "los registros ofensivos". "Tenemos que acumular más gente en el otro área", indicó. "También quiere "ser protagonistas con la pelota" buscando "el equilibrio" entre ataque y defensa". "Intentaremos tener poco defectos", expuso.

Con él se incorpora como su segundo Ignasi Salafranca. "Llevamos mucho tiempo juntos, desde la época del Sabadell, es mis ojos cuando no veo algo, una persona fiel y leal", lo describió. Siguen en el cuerpo técnico Adrián Sipán, Adrián Mallén, Carlos Calvo y Pedro Barrio. "Son gente del club con ganas y tenemos que empezar a funcionar todos juntos lo antes posible", comentó.

Aún tiene que asentarse, conocer al Huesca y a la ciudad. Por lo pronto le ha causado gran impresión la transformación de El Alcoraz con respecto al que él conoció en sus visitas como futbolista.

A la afición, de la que quiere conseguir que acuda en gran número al estadio, le pide "que esté con nosotros, que nos sigan empujando y que animen como hasta ahora". "Todo lo que ha conseguido este club es en gran parte culpa de la afición", aseguró. "Sé como se vive el fútbol aquí, el no rendirse, hay que empujar todos en una situación difícil", pidió.