Cuco Ziganda: "Ha sido nuestro día más completo"

El técnico de la SD Huesca, Cuco Ziganda, celebró la victoria en Alcorcón (0-2) con una valoración positiva: "Es muy importante. Veníamos con urgencias y ganas de hacer un partido redondo. De ser ese equipo sólido que podemos ser. Por fin hemos tenido una actuación muy notable siendo bastante fiables en las dos áreas. Hemos sacado un partido que para la confianza nos va a venir muy bien".

El cambio de idea, más que de sistema, respecto a la pasada jornada se fundamentó en "el acierto", pues "en Segunda todos los partidos son muy igualados y de detalles en tu favor o en tu contra que deciden. Ha sido el día más completo, hemos concedido muy poco y tenido ese acierto que otras veces se iba al palo". El 0-1, dio "mucha confianza" para "ser el equipo que queremos ser".

Los azulgranas, además, aprovecharon el estado de nervios del Alcorcón: «Si estamos abajo se debe a no ser todo lo sólidos que debemos en las áreas. En juego no hay tantas diferencias entre unos y otros para imponerse en el marcador. Nos llevamos muy poco con el resto". Ziganda optó por dos puntas y por generar peligro a la contra, y se quedaba "con la personalidad y la concentración de los jugadores todo el partido. Con la sensación de equipo. La pasada semana, con todo lo que pasó, nos mantuvimos firmes y el gol de Sielva fue muy importante para sacar adelante este choque".

La estrategia y el balón parado sí ofrecen frutos, lo que se debe al "fútbol", como también a "estar más cómodos fuera de casa que el año pasado", cuando "debe ser al revés y mostrarnos más seguros" en El Alcoraz. La SD Huesca fue capaz de "defender juntos y de dar sensación de peligro cuando dábamos un paso adelante".

Respecto a los sustituidos, no se espera ningún problema grave con Samuel Obeng, que estaba tocado del partido del Villarreal B. El debut de Bolívar se debió a que "necesitamos a todos disponibles, aunque no todos puedan participar. Es la gente que mantiene el espíritu y la energía en el día a día, y sin eso es imposible competir. Bolívar nos está conociendo, pero es que no hay sitio para todos siempre».

La respuesta del equipo en un momento complicado habla de un grupo que es «una piña, gente que se lleva bien, con buen espíritu y energía. No se caen pese a los resultados, les duele no sacar el trabajo de la semana los domingos... Son muy noblotes, el grupo no se ha resquebrajado y soy afortunado», celebraba.