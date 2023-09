Cuco Ziganda: “Esperamos sacar lo mejor de Hugo Vallejo”

Con la incertidumbre de las últimas horas del mercado veraniego y enfocado en el partido del domingo ante el Mirandés en El Alcoraz (21.00, LaLiga TV Hypermotion) ha acudido este viernes Cuco Ziganda a la sala de prensa de la Base Aragonesa de Fútbol. Una incertidumbre aliviada por el aterrizaje de Hugo Vallejo y la inminente llegada de Kento Hashimoto. El técnico de la SD Huesca ha insistido en que no espera salidas y cuenta tanto con Rafa Tresaco como con Diego Aznar al margen de la posibilidad del fichaje de otro punta antes de que se cierre la ventana a medianoche.

Ziganda ha definido a Vallejo como un perfil “joven que se buscaba”, que “tenga ganas de abrirse un hueco en el fútbol profesional, empiece a despuntar y a dar lo que se puede intuir. Tiene mucha calidad individual y da pasos poco a poco, el año pasado dio una versión bastante buena en la Ponferradina. Ya apuntó detalles importantes y ver si es capaz de confirmarlos”. Le espera en “dos posiciones claras, el extremo o la media punta, y ver si podemos sacar lo mejor de él y un gran rendimiento”.

El pivote Kento Hashimoto llegará “el fin de semana” y Ziganda admite que “necesitará un tiempo de preparación, en una o dos semanas estará listo. Vamos muy pelados en esa posición”. El preparador, con toda la prudencia que recomienda esta última jornada del zoco estival, no espera salidas, aunque… “Hasta que no se cierre el mercado no se puede decir nada. Tenemos que ser muy comedidos. No me preocupa la situación de ningún futbolista en ese sentido. No me han transmitido que quieran dejar el equipo”. La guinda del día sería “uno que nos mejore o una posición que venga bien. Yo estaría encantado”.

Rafa Tresaco, “se queda con nosotros, y Diego Aznar, “esperemos que también”. Integrados los canteranos en la dinámica de la primera plantilla, “iremos viendo en función de lo que necesitemos y del rendimiento”. Eso sí, les ha lanzado un desafío: “El rendimiento tiene que ser inmediato, es gente joven que debe aprovechar los entrenamientos y dar el salto desde Tercera, así se forman los jugadores. Han de respetar fuera del campo y no hacerlo dentro. Tendrán sus momentos y a ver si son capaces de aprovecharlos”. Se tratar de “tener la plantilla más compensada posible. La gente joven está para completar y dar nivel al equipo”.

Los oscenses trabajan pensando en un rival que es “el clásico Mirandés de los últimos años. Cambia el entrenador (Alessio Lisci) y cambian jugadores, pero mantienen el método y el tipo de fichajes. Chicos jóvenes, con mucho futuro, piernas, y partidos muy abiertos en los que si están acertados te meten cuatro como le ocurrió al Alcorcón.

Sobre todo, la SD Huesca se marca el objetivo de mantener la solidez de Santander y dejar atrás el decepcionante duelo con el Tenerife: “El último partido en casa no estuvimos nada bien. En El Sardinero fue diferente y hemos de recobrar la sensación de fortaleza del año pasado, de sujetarnos sin balón. Con él, hay jugadores para actuar con más precisión”.

Ziganda, que mantendrá la defensa de cuatro, lee los números y estos indican que “defendemos mejor con cuatro defensas y atacamos mejor con tres centrales. Lo importante, más que el sistema, es que los jugadores se sientan cómodos. La idea a día de hoy es jugar con cuatro. El sistema se mueve y se desordena y a veces viene bien con futbolistas como Javi Martínez o Joaquín”. Cuesta encontrar el gol pero “tenemos opciones, y con el Tenerife más que nunca. También en pretemporada, y no es casualidad. Confío en que encontremos caminos y el momento general de los jugadores para hacer gol. Cambiará la racha y tenemos que ganar partidos”.