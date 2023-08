Azucena Garanto: “La sección femenina de la SD Huesca no es un agujero negro”

El Femenino de la SD Huesca ha sufrido este verano el golpe más duro desde su puesta en marcha con la desaparición del filial, que iba a competir en Primera Nacional y se ha sometido a los rigores del plan de acción económica que el club ha implantado para revocar los números rojos que presenta en este momento. La responsable de la sección, Azucena Garanto, ha reivindicado una labor de siete años en un encuentro con los medios de comunicación durante el que ha repetido una idea clara: “No es un agujero negro”.

El primer equipo competirá este curso en la Segunda RFEF, la tercera categoría del fútbol femenino español, con Verónica Rodríguez como entrenadora y Nati Gutiérrez como entrenadora frente a canteras potentes como la del Real Madrid, Real Oviedo, Sporting, Osasuna o Espanyol. El plantel, que el martes inició los entrenamientos, presenta un amplio número de jugadoras aragonesas y solo tres fichajes de fuera de la comunidad: la japonesa Moe, Sara Micó y Helena Vives. Por detrás se mantendrá una estructura de cinco equipos destinados a nutrir a la SD Huesca Femenino en los próximos años. Este, el objetivo será la permanencia.

La coyuntura que vive la entidad no debería afectar al desarrollo general de un plan estratégico de diez años con el afán de la autosuficiencia y la sostenibilidad económica. Sí lo ralentiza en algunos aspectos, y Garanto ha señalado como autocrítica que “el club no supo transmitir en su momento que la situación económica no iba a permitir el objetivo del triple ascenso de la pasada temporada”, ya que el segundo de los equipos se iba a convertir en inviable en la nueva categoría. Sí el tercero de ellos, que competirá en Primera Territorial.

“Somos un área más del club y conocemos perfectamente la situación de la SD Huesca. Con fortalezas como la estructura del club y el arraigo y debilidades como la situación geográfica, que supone un coste alto. O patrocinadores insuficientes”, ha analizado Garanto, que reconocía que se han quedado “tocadas” con la desaparición del filial y “ha habido que reestructurar la cantera. Era el equipo del que se iba a nutrir el Segunda RFEF. Unas jugadoras se han recolocado en otros clubes y otras, desgraciadamente, se han retirado”.

En todo caso, las líneas maestras de la sección seguirán su curso con el objetivo de formar jugadoras para el primer nivel del fútbol y que puedan competir en la comunidad autónoma. Además, el fútbol femenino “genera ingresos, no es deficitario. Cuanta más gente defienda el producto, más fuertes seremos con la captación de abonados”, ha añadido Azucena Garanto, que ha desglosado unos gastos del total de la sección que no alcanzan los 400.000 euros anuales o la pujanza del Big Data para elegir a las futbolistas idóneas que sumar al proyecto.

“Nosotras somos nuestro propio departamento de metodología, no sirve la del fútbol masculino. Es un trabajo profesional para un equipo semiprofesional. Los éxitos deportivos no han llegado de casualidad”, ha defendido.