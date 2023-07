Martín González: “Estamos atados, si no hay alguna salida será difícil hacer más cosas”

"Estamos atados de pies y manos, si no hay alguna salida es difícil que podamos hacer más cosas". Ángel Martín González, el director deportivo de la SD Huesca, fue franco. El sobrepasado límite salarial que maneja en estos momentos la entidad azulgrana le dificulta realizar más movimientos de entrada más allá de los del medio Iker Kortajarena, a quien presentó este miércoles, el lateral derecho Miguel Loureiro, con el que hará lo propio el miércoles, y de un lateral izquierdo, posición para la que ahora mismo solo se cuenta con Ignasi Vilarrasa y que es la prioridad dentro de un mercado en el que está "todo muy parado". "Al final acabaremos todos corriendo para hacer cosas, pero ahora es lo que hay, la mayor parte de los clubes estamos con muchos problemas económicos y eso nos condiciona las decisiones", dio una visión general del panorama dentro de la Segunda División. "El equipo está preparado para empezar la temporada sin problema", evaluó.

Al respecto, las dos contrataciones que se han cerrado han sido a coste cero. Kortajarena se ha incorporado desde la Real Sociedad B tras finalizar su contrato allí y Loureiro llega sin que se le haya tenido que realizar ningún abono al Lugo según se afirma desde la entidad azulgrana. Desde que acabó la pasada temporada también se ha oficializado la venta de Sandro a Las Palmas, la ejecución de la opción de compra de Sielva y la renovación de Diego Aznar, uno de los canteranos que realizarán la pretemporada a las órdenes de Cuco Ziganda. Los otros son Anglada, Manu Rico, Rafa Tresaco, David García y Espinosa. "Ellos se van a ganar su situación de futuro, todos tienen el nivel mínimo para el primer equipo", afirmó.

De hecho, el perfil general de lo que se persigue lo marca la línea iniciada con Kortajarena y Loureiro. "La idea es meter al equipo piernas, ilusión, ganas, gente que igual no conoce la categoría y que habrá que ver si nos da o no resultado, pero en este momento lo que debemos hacer es rebajar nuestro límite salarial y es lo que estamos intentando", expuso.

Aunque Martín González prefiere hablar de aspectos generales y por regla general no se siente cómodo analizando casos concretos, sí que dio pinceladas con algunos nombres. Confirmó que entre las salidas que se estudian una opción muy viable es la de David Timor, con el que se negocia su rescisión. "No estamos lejos, vamos a ver si hay esa posibilidad", avanzó. Otro jugador que apunta a hacer las maletas, en este caso con la intención de obtener algún beneficio económico, es Andrei Ratiu. "No ha habido demasiado movimiento, fue a la selección, sufrió una rotura muscular y su situación se paró, veremos si hay opción de salida o no", expuso. También se ha barajado el adiós de Escriche y Kevin Carlos, que en invierno fueron cedidos. "Tienen contrato, empiezan pretemporada y ojalá se salgan", dijo de ellos. "Todos los jugadores tienen la misma opción de quedarse del primero al último", zanjó el asunto.

En la portería, Álvaro Fernández vuelve tras su préstamo con el Espanyol y compartirá posición con Juan Pérez. "Van a pelear entre ellos y veremos quien gana el pulso", expuso sobre una posición "muy bien cubierta".

Del posible fichaje de Obeng se limitó a decir que "es un jugador que nos puede interesar" y las renovaciones de Andrés y Juan Carlos las descartó. "Tanto con ellos como con Florian Miguel se intentó, se habló con ellos y la situación es la que es. Aún no tienen acomodo, pero tenían claro que querían salir", manifestó.