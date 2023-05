Papel discreto de los cedidos de la SD Huesca

Seis futbolistas de la SD Huesca se encuentran cedidos en otros tantos equipos en cuatro categorías distintas y a su regreso, en los casos que lo hagan, se deberá determinar si se reenganchan a la disciplina de Cuco Ziganda. Son situaciones diferentes; algunas de especial complejidad, como puede suceder con Álvaro Fernández, y otras con un futuro poco claro para sus protagonistas después de no haberse ganado la confianza del entrenador, lo que sucedió con Dani Escriche o Juan Villar. También se ha de resolver la situación de Sandro Ramírez y qué sucede con los jóvenes.

Álvaro Fernández: En las manos del Espanyol

El director deportivo, Ángel Martín González, deberá hilar fino con la portería azulgrana el curso que viene. La continuidad de Andrés Fernández aparece obstaculizada por la realidad económica de la entidad y con Juan Pérez como valor seguro se mira con lupa la situación de Álvaro Fernández, a préstamo en un Espanyol que se reservó una elevada opción de compra de tres millones de euros. El papel del riojano, que llegaba de un año difícil en el Brentford inglés, no ha sido el esperado con los pericos. Mejor sería decir que ha resultado muy irregular.

Ha participado en 11 partidos de LaLiga, en los que ha encajado 18 goles y alternado buenas y malas actuaciones, y uno en la Copa del Rey. Desde el aterrizaje de Fernando Pacheco, antes con Diego Martínez en el banquillo y ahora con Luis García, ha asumido el rol de meta suplente y no parece que este vaya a cambiar en las últimas jornadas. El Espanyol persigue la permanencia de manera agónica y un descenso complicaría más si cabe el futuro de Álvaro en la ciudad condal con independencia de que haya mostrado públicamente su deseo de quedarse. Tiene por delante un año más de contrato con la SD Huesca.

Sandro: Las Palmas dio palabra de que lo comprará

La situación de Sandro Ramírez se sigue al detalle; más que por el rendimiento del punta en su cesión a la UD Las Palmas, por el rédito que pueda ofrecer a la SD Huesca al final del curso. Existe un acuerdo verbal por el que el club canario abonará al azulgrana un millón de euros en el caso de que ascienda a Primera División. La cantidad será de 350.000 euros si se queda en Segunda, que se sumarían a los 500.000 que ya se percibieron por el préstamo. El bien del punta es el bien del club que lo fichó en el verano de 2020 tras rescatarlo del anonimato en el fútbol inglés y de cederlo al siguiente al Getafe previa renovación hasta 2024.

Después de dos veranos difíciles, en los que rechazó sumarse con normalidad a la dinámica del resto de compañeros y salió primero a Getafe y luego a Las Palmas, su campaña en casa está resultando complicada. Ha encadenado lesiones musculares que le han hecho perderse tramos de la temporada. Ha jugado 17 partidos, únicamente ocho como titular, y ha sumado tres goles. El último, ante la Ponferradina el 26 de febrero. En la isla se duda de la conveniencia de que siga el curso que viene, pero la palabra dada es ley…

Dani Escriche: A la caza de otro ascenso en Albacete

El VAR se interpuso la pasada jornada entre Dani Escriche y su primer gol con el Albacete Balompié. El delantero de Burriana no pudo celebrarlo por culpa de la tecnología y de un pisotón previo de su compañero Djetei al futbolista del Cartagena Jairo. Su gozo en un pozo. Cedido por la SD Huesca por lo que queda de campaña y con opción de compra obligatoria si los manchegos ascienden a Primera, está careciendo de protagonismo y de relevancia en los planes de Rubén Albés. Su sueño, el ascenso tras los logrados en Elche y Huesca. Ha tomado parte en ocho citas y ante el Cartagena fue titular por primera vez.

Jugó su último choque con la SD Huesca ante Las Palmas el 28 de enero, antes de salir con rumbo al Carlos Belmonte y de tener que empezar de cero con un entrenador y una plantilla de estilos marcados. En lo que va de temporada solo suma un tanto, el de la derrota azulgrana en Eibar en la jornada 18, y si regresa en verano -le queda un año de contrato- deberá volver a ganarse la confianza de Ziganda en un contexto en el que Carrillo, Kanté y el deseado Obeng, al margen de lo que suceda con Kevin Carlos o los canteranos, le pueden volver a cerrar el paso.

Kevin Carlos: fortuna esquiva en el filial del Betis

La fortuna no está acompañado a Kevin Carlos en su periplo en el Betis Deportivo, con el que todavía no se ha estrenado como goleador y además ha sufrido dos lesiones que le han hecho perderse cuatro partidos hasta la fecha. El filial bético compite en Segunda Federación y tiene la permanencia en la mano, aunque no podrá alcanzar el objetivo del ‘play off’, por el que afrontó una profunda remodelación en el mercado invernal. Puso sus ojos en el delantero de 22 años, por el que se reservó una opción de compra, en busca de gol y con la perspectiva de que dispusiera de la oportunidad de trabajar con el primer equipo bajo el paraguas de Manuel Pellegrini.

Sin embargo, su único gol hasta la fecha esta temporada sigue siendo el que anotó con la SD Huesca ante el Ibiza en la cuarta jornada. Debutó pronto con los béticos y desde entonces ha jugado 11 encuentros en los que no ha visto la meta rival. El último choque lo disputó el pasado 9 de abril ante el Utrera y de inicio, lo terminó con unas molestias físicas y desde entonces no ha podido volver a una convocatoria del conjunto que dirige Aitor Martínez. Una lesión previa le descartó para un encuentro con el Xerez Deportivo. Faltan solo dos jornadas para que concluya la temporada en Segunda Federación y Kevin Carlos tiene contrato con el club azulgrana hasta 2025. Dos años más si el Betis no le da un voto de confianza.

Juan Villar: en Córdoba tampoco da su mejor versión

La cesión de Juan Villar al Córdoba de Primera Federación se cerró en las últimas horas del mercado de invierno. Era una pieza codiciada por el club andaluz, que ya pretendió al delantero onubense el pasado verano y este prefirió la Segunda División que le brindaba la SD Huesca. Después de una primera parte de la temporada con escaso o nulo protagonismo, en el sur tampoco ha recuperado su mejor versión y la travesía aparece salpicada por problemas físicos que han mermado un rendimiento que presenta un gol, al Real Madrid Castilla en su segunda aparición con los blancos y verdes.

Solo jugó nueve minutos el pasado fin de semana ante el Deportivo y 21 este miércoles frente al Racing de Ferrol. Se perdió cinco partidos entre febrero y marzo debido a una rotura muscular y ha estado tan lejos de lo esperado como lo hizo con los oscenses. Le quedará un año más de contrato con el club azulgrana y su caso será uno de los que deberá solucionar Martín González, con vistas al arranque de la pretemporada en torno al 3 de julio.

Euse Monzó: minutos y crecimiento en el ‘Sanse’

De todos los cedidos, el central valenciano Euse Monzó es quien más está aprovechando sus horas de vuelo fuera de la SD Huesca. Se marchó a préstamo al San Sebastián de los Reyes de Primera Federación, un ecosistema donde ha podido desarrollar las cualidades que se le adivinan. Se estrenó el 15 de enero en una derrota frente al Racing de Ferrol y desde entonces ha sido siempre titular. 16 partidos en los que ha contribuido a que el cuadro madrileño se mantenga vivo. Una continuidad imposible con la SD Huesca, con la que más allá de su mal partido copero en Torremolinos había aparecido en dos partidos de la categoría de plata.