Ziganda mantiene la apuesta de las últimas jornadas para la visita del Levante

La SD Huesca se enfrenta este sábado a partir de las 18.30 a un test de alto nivel. En El Alcoraz, dentro de la 30ª jornada de Segunda División, recibe al Levante, un conjunto que lleva veinte jornadas consecutivas sin perder. Tras el 1-1 de hace dos semanas con el Granada, será el segundo candidato al ascenso consecutivo que pasa por el feudo azulgrana, donde, por otro lado, los titulares del campo pueden presumir de no haber caído en sus últimas 13 actuaciones. Para añadir una más a la racha, a pesar del 2-2 con el colista Ibiza de la última salida, Cuco Ziganda sigue dando continuidad a la alineación titular. La única novedad respecto al choque de Can Misses del pasado domingo y que solo difiere en un nombre del dispuesto ante los nazaríes es la de Óscar Sielva, de vuelta tras cumplir sanción, por Pablo Tomeo en la medular.

La citación oscense, no obstante, presenta varias ausencias. Siguen siendo baja por lesión Salvador y Javi Martínez, y a ellos se ha unido Kanté, que en el entrenamiento del viernes tuvo molestias y no entró en la citación. Además, Kento no puede jugar por haber cumplido ciclo de tarjetas. Los rostros nuevos son dos canteranos, el delantero Rafa Tresaco y el medio David García, que ya realizó la pretemporada con el primer equipo y al inicio del curso entró en un par de convocatorias.

El once con el que va a partir el Huesca está compuesto por Andrés, Ratiu, Jorge Pulido, Blasco, Miguel, Valentín, Timor, Sielva, Juan Carlos, Joaquín y Obeng. En el banquillo se sentarán Juan Pérez, Juanjo Nieto, Rubén Pulido, Vilarrasa, Tomeo, David García, Mateu, Lombardo, Manu Rico, Soko, Tresaco y Carrillo.

En lo clasificatorio el encuentro supone la oportunidad para el Huesca, que acumula una victoria y tres empates desde su última derrota -el 1-0 de Las Palmas, la única de la segunda vuelta,- de seguir ampliando su ventaja con el descenso, que ahora es de ocho puntos, y de continuar creciendo en la tabla. Arrancará el choque en la décima posición. El Levante confía en seguir con su trayectoria. Una victoria le permitiría empatar a 57 puntos con Las Palmas, el líder, que el viernes firmó un 0-0 con el Andorra.

Los granotas, que empezaron el curso con Nafti en su banquillo, están dirigidos ahora por Javier Calleja. Tiene las bajas por lesión de Mustafi, Vezo, Campaña, Brugué, Postigo, Iborra y Soldado.

De inicio se situarán sobre el césped a Dani Cárdenas, Son, Rober, Álex Muñoz, Saracchi, De Frutos, Pepelu, Joni Montiel, Pablo Martínez, Róber Ibáñez y Bouldini. Completan su convocatoria, Femenías, Carlos Giménez, Pubill, Musonda, Carlos Benítez, Redón, Cantero y Moraes.

El árbitro del partido es el balear Mateo Busquets Ferrer, debutante en la categoría, al Huesca lo dirigió en la primera vuelta en el 1-1 de la visita al Mirandés. Le apoyará en el VAR el navarro Eduardo Prieto Iglesias.