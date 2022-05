Xisco Muñoz: "Los detalles nos están penalizando muchísimo esta temporada"

Xisco Muñoz lamentó las dos acciones a balón parado que, en un calco de buena parte de la temporada, impidieron a la SD Huesca sumar en Leganés (2-1). El técnico vio un partido «¡"disputado e igualado" en el que los "detalles" marcaron la diferencia. Basculan sus análisis entre el ánimo de seguir trabajando en pos de mejorar, aunque solo resten cuatro jornadas, y no hacer demasiada sangre con los errores y las carencias de los futbolistas.

"Los detalles esta temporada nos están penalizando muchísimo. Hablamos de esa madurez en unas acciones importantísimas, puedes competir mucho y en una desconexión entran dos jugadores solos. Puede suceder. Hay que seguir trabajando, nos hubiese gustado ofrecer siete partidos sin perder, es una pena, pero hay que seguir aprendiendo de estos vacíos", sintetizó.

Se medían dos equipos que "hemos estado prácticamente en la misma dinámica todo el año" y Xisco se quedó con el sinsabor de que "las hemos tenido y no se han aprovechado y ellos han marcado a balón parado. Es importante aprender de estas situaciones para un equipo que quiere avanzar. Penaliza en Segunda División".

Preguntado por los cambios de Seoane y Joaquín en el descanso, explicó que "en la primera parte ellos eran muy superiores en los duelos y podíamos haber dado un puntito más. Queríamos reforzar y preparamos un tercer cambio antes del 2-1. Todos están preparados para jugar y juegan todos, esperamos que sigan enchufados y con la misma fuerza e ilusión con que estamos trabajando".

El balear dio otra oportunidad a Poveda y Gaich en la segunda mitad y consideró que los dos delanteros "pueden hacerlo mejor, deben ofrecer más. Entiendo que no son situaciones fáciles. Adolfo ha vuelto a tener una, querríamos más acierto pero ha faltado todo el año". Tras dos salidas a Tenerife y Leganés, el Huesca regresará a El Alcoraz este sábado para recibir al Sporting de Gijón y Xisco resaltaba que "es importante que El Alcoraz esté con nosotros y nosotros con El Alcoraz. Nos gustaría haber llegado con una victoria y queremos hacernos fuertes en casa en los dos partidos que quedan".

El objetivo "siempre es el mismo, nos equivocamos si no damos valor a estos partidos. Somos profesionales y aunque no se llegue al ‘play off’ hay que llegar lo más alto posible. No es lo mismo queda séptimo que 15º", terminó en referencia a la afirmación de que nada hay en juego en el final de la temporada.

Gerard Valentín: "Pudimos sacar más"

Gerard Valentín, autor del gol de la SD Huesca, el segundo de su cuenta particular, aludió a que "ellos nos han hecho dos goles de estrategia que nos han penalizado, pero creo que en el bagaje de ocasiones, sobre todo en la segunda parte, podíamos haber sacado algo más", en un equipo que "empezó con dudas" y fue mejorando. El tanto fue "en una transición, que es en lo que soy especialista. Ha salido bien hoy y esperemos que se repitan más en el futuro", razonó el catalán.