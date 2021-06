El verano eterno de Álvaro Fernández

Un verano puede marcar toda una vida y el de Álvaro Fernández apunta a determinante en su carrera profesional. El todavía portero de la SD Huesca ha visto cómo en una semana cambiaban sus planes de manera rotunda. El pasado 3 de junio lamentaba la eliminación en el Europeo sub 21 a manos de Portugal, el martes debutó con la absoluta y desde este miércoles trabaja a las órdenes de Luis Enrique en la burbuja paralela que ha organizado la Selección tras los positivos por covid-19 de Sergio Busquets y Diego Llorente. Una situación insólita por un problema sanitario que no esconde lo histórico de que se trate del primer jugador del club azulgrana en alcanzar estas cotas.

El salto súbito de la Rojita a la Roja en espacio de días se puede completar además con su probable convocatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio. El torneo de fútbol para el que España se encuentra clasificada se desarrollará entre el 22 de julio y el 7 de agosto y está previsto que los convocados, una citación que todavía se ha de hacer pública, se concentren en El Saler (Valencia) del 1 al 10 de julio. Una hoja de ruta que todavía puede verse modificada. Álvaro trabaja desde este miércoles con el equipo nacional y junto a otros diez compañeros de la sub 21 en prevención de que puedan surgir más contagios en la concentración. Llegado el caso, no se puede descartar que alguno de estos futbolistas se sume a la Eurocopa.

El reglamento no permite que se añadan jugadores a la lista original desde el pasado 1 de junio pero sí que se realicen sustituciones. Álvaro es uno de los porteros de entre los 17 futbolistas que han accedido a la ‘burbuja’ en los últimos días. El otro es Kepa Arrizabalaga y les acompañan los sub 21 Óscar Mingueza, Marc Cucurella, Bryan Gil, Juan Miranda, Gonzalo Villar, Pozo, Brahim, Zubimendi, Yeremy Pino y Javi Puado y los absolutos Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler, Brais Méndez y Raúl Albiol. Parece improbable que el riojano se sume a la citación definitiva de Luis Enrique, pero el desarrollo de la última semana invita a no descartar nada.

Han transcurrido 18 días desde el final de la temporada en Primera División y el meta de 23 años ha disputado tres compromisos: los dos del Europeo ante Croacia (2-1 y portó el brazalete de capitán) y Portugal (0-1) y el amistoso del martes para el que se convocó a este joven grupo de jugadores para medirse a Lituania en el estadio del Leganés, Butarque (4-0). Un encuentro que se consideró de la Selección absoluta a todos los efectos y que, por tanto, convirtió a Álvaro en el primer jugador del Huesca -tiene contrato hasta 2023- en alcanzar este privilegio. “Desde Madrid daros las gracias por vuestro apoyo, para mí es un orgullo y un auténtico placer. Os mando un abrazo muy fuerte y estoy muy feliz de ser un oscense más”, afirmó en un vídeo difundido por el club en las redes sociales.

En un mes y medio, Álvaro Fernández puede ser internacional sub 21, absoluto y olímpico. Una condición que no encuentra precedentes en los guardametas de la Selección. El ejemplo más aproximado sería el de Santi Cañizares, medalla de oro en los Juegos de Barcelona 1992 y debutante con el combinado nacional un año más tarde, en noviembre de 1993 en el recordado España-Dinamarca de Sevilla. David de Gea acudió a la Olimpiada de Londres 2012 y se estrenó con la absoluta en el verano de 2014. Hay que tener en cuenta que antes de Barcelona acudieron a estos torneos o bien el equipo nacional ‘normal’ o uno amateur.

La temporada de su vuelta a Primera, pues había jugado un partido con Osasuna en la 16-17, se ha saldado con 22 partidos disputados en una alternancia con Andrés Fernández que se ha mantenido hasta el final. Fue el escogido por Pacheta para las últimas cinco jornadas y terminó a un muy alto nivel en un curso en el que también accedió a las diferentes convocatorias de la sub 21 y jugó la primera fase del Europeo en el mes de marzo. Ya era un portero cotizado antes de su concurso con la absoluta, que no influirá en las condiciones de su futura venta. El club sigue aludiendo a una cláusula de rescisión de unos 10 millones de euros y el entorno del futbolista la considera “fuera de mercado” al tiempo que reivindica que su lugar natural está en la máxima categoría. Será otra de los cuestiones candentes de un verano inolvidable para el riojano.

