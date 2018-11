Con la calculadora en la mano, los dígitos no engañan. Cinco puntos en diez jornadas, se mire por donde se mire, resultan insuficientes para acercarse a la salvación. A la Sociedad Deportiva Huesca, encallada en la última plaza de la clasificación, le urge acelerar su productividad. Y no se puede permitir caer un segundo en la procrastinación, ya que no existirá un mañana para resolver las cuentas pendientes si el presente no refleja otro ritmo a nivel de resultados para el equipo aragonés. Por eso, el partido de este domingo, en El Alcoraz frente al Getafe (18.30), adquiere un valor añadido. Poco a poco los enemigos directos se van alejando hacia las aguas tranquilas y, además, cerca del Huesca, entre el oleaje, quedan algunas escuadras cuyo potencial invita a pensar que en un medio o largo plazo habitarán en otra dimensión superior de la tabla.