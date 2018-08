Ghoddos es enviado a Francia y el Huesca continúa esperándole

Cada vez se enreda más el caso del delantero iraní Saman Ghoddos, a quien su club en las últimas temporadas, el Östersunds de la Primera División de Suecia, ha enviado a Francia. Medios del país escandinavo hablan de un acuerdo por el que el Amiens pagaría 4 millones de euros y dejaría el 20% de un hipotético futuro traspaso del punta internacional en las arcas de la entidad de origen. Ante esta nueva situación, la Sociedad Deportiva Huesca no cambia el discurso, porque los azulgranas firmaron un contrato en la capital oscense, a la que acudió hace un par de semanas el futbolista junto a su agente Quique Pina, en el que se estipulaban todas las condiciones tanto con el Östersunds como con Ghoddos, como por ejemplo una cláusula de rescisión de 40 millones de euros. Por eso el equipo aragonés sigue confiando en que el delantero terminará llegando antes de que concluya el mercado estival de fichajes. Cuentan con él para su plantilla 2018-19.

El Amiens es el segundo equipo de Francia al que se vincula con Ghoddos en las últimas fechas, desde que tras la publicación del fichaje del jugador por el Huesca a cargo de Quique Pina la operación sufriera un vuelco por el enfado del presidente del Östersunds, Daniel Kindberg. El anterior conjunto galo al que supuestamente iba a incorporarse el punta iraní nacido en Suecia (pasaporte comunitario) era el Rennes.

Kindberg ha manifestado esta semana que Ghoddos no iría al Huesca y que manejaban otras cinco propuestas, dos de ellas aseguró que británicas, si bien el mercado en Inglaterra ya está clausurado. En definitiva, los mensajes contradictorios no hacen sino aportar más suspense al nuevo culebrón del verano, tras la salida o no de Gonzalo Melero (se queda).