El tercer debutante seguido

Esa vía hacia la cima para los clubes modestos, inexplorada desde hace muchas temporadas, se encargó de equiparla el Eibar. El conjunto armero rompió moldes para establecerse, además como campeón de la liga de plata, entre los mejores del fútbol español e iluminar así la esperanza para otras entidades de perfil similar.

El segundo capítulo de éxito, contradiciendo la lógica económica y deportiva, lo escribió el Club Deportivo Leganés en el curso 2015-16. Los madrileños, con el binefarense Miguel Pérez como preparador físico, llegaron a Primera y, al igual que el Eibar, todavía continúan paseando su escudo por los grandes estadios de España. Esos escenarios míticos conocieron un nuevo adversario en la pasada temporada, el Girona Fútbol Club, que había logrado el ascenso como segundo clasificado en el ejercicio 2016-17.

Los catalanes han completado una campaña brillante, incluso rozando los puestos europeos. Cerca se ha situado el Eibar, que después de salvar el cuello en su primera temporada gracias al descenso administrativo del Elche, se ha asentado en la zona media de la tabla de la mano de José Luis Mendilíbar. El Leganés, por su parte, ha dibujado en la última temporada una trayectoria de más a menos pero tampoco ha tenido que sufrir para guardar su sitio debido a los pobres números presentados por los tres equipos que han caído a Segunda (Deportivo, Las Palmas y Málaga).

El Huesca, por tanto, dispone de tres claras referencias para pensar que la permanencia en su debut en Primera no es una simple quimera. "Si lo han conseguido equipos que han ascendido, nosotros también lo podemos conseguir", asegura Emilio Vega, director deportivo de la escuadra altoaragonesa.

"Somos un ejemplo de que con un planteamiento humilde se pueden conseguir cosas grandes. como lo fue en su momento el Eibar", destaca orgulloso Vega, después de haber acometido el Huesca, con su segunda posición final, un nuevo reto de superación, como en su día hicieran los vascos, el Leganés y el Girona,

En la máxima categoría, las diferencias entre los clubes poderosos y los demás contrincantes se hacen cada vez más acusadas. Sin embargo, teniendo tan claro que el planteamiento no puede ser otro que el de luchar contra viento y marea por la salvación, esa dualidad en Primera no asusta especialmente en el Huesca. "Hay dos ligas, la de arriba y la de otros 10-12 equipos en la que nos podemos ganar el derecho a no ser uno de los tres peores", opina acerca de ello el director deportivo. "Sobre todo hay que aprovechar este primer año el impulso del ascenso, que es vital para seguir con la ambición de continuar ganando para conseguir el máximo número de puntos", manifiesta Emilio Vega.