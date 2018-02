Rubi: “No me preocupan las bajas. Veo capacitados a todos”

En el encuentro de ida, el Sevilla Atlético logró sacar un punto de El Alcoraz , y en ellos se basa Rubi para decir que el partido que el Huesca jugará este domingo contra el filial, no será tarea fácil, por mucho que los jóvenes andaluces sean penúltimos en la tabla, empatados a puntos con el colista. “Es un partido complicado. Solo hay que ver que en todos sus partidos en casa no ha habido ningún resultado de más de un gol , ni a favor ni en contra. Eso te demuestra que están dentro de un nivel de solidez bastante bueno. Puede ser que les haya faltado algo de pegada, pero han estado en situaciones adversas, como ante el Lorca, el Tenerife o el Córdoba, y han sabido darles la vuelta, a base de casta y raza”, decía este viernes el entrenador del conjunto azulgrana, que comparecía en la sala de prensa de El Alcoraz antes del penúltimo entrenamiento de su equipo, celebrado a puerta cerrada.

Destacaba especialmente la rapidez de su rival por banda, “tanto en ataque como los laterales”, así como el balón parado, en referencia al tanto que los de Tevenet consiguieron así en la pasada jornada. “También tienen dos delanteros muy buenos, aunque por lesiones y otras circunstancias no estén pudiendo darlo todo, pero creo que son de categoría”, puntualizaba.

No se fía por tanto de la situación en la tabla del Sevilla Atlético, y pide a sus hombres intensidad máxima en todo momento, para evitar un escenario similar al que se enfrentaron contra el Lorca -los murcianos se adelantaron hasta en dos ocasiones, aunque el Huesca logró remontar-. “Tenemos muy presente la experiencia de la última salida. Que fue un partido en el que hicimos cosas dignas de mejorar. Aunque al final fuimos capaces de ganar, sirve como aviso esta semana, ya que el rival está en una situación similar y tenemos que mejorar lo de la otra vez, por mucho que se consiguiera la victoria”, comenta.

Para lograr todo ello no podrá contar con dos de sus hombres fijos en el once inicial: Lluís Sastre y Cucho Hernández. En el caso del centrocampista belear, la ausencia viene motivada por la quinta tarjeta amarilla que vio contra Osasuna. No así con el máximo goleador del conjunto oscense, que se perderá las próximas siete jornadas. “Para mi cualquier baja es importante, pero entra dentro de lo esperado. Es normal que la gente se vaya yendo por amarillas. Lo de Cucho sí es una pena, pero esperamos que pueda volver pronto. Veo capacitado a todo aquel que tenga que participar”, opinaba Rubi. Apelaba también a que el equipo ya perdió al colombiano al comienzo del mes de diciembre y los resultados no se resintieron, ya que como explicaba, el vestuario tiene la mentalidad de intentar dar el máximo para suplir la ausencia de su compañero.

Las dos bajas dentro de la pizarra de Rubi parecen alfombrar el debut de Moi Gómez, el último en llegar a la disciplina azulgrana, y que según aseguraba el director deportivo del club, Emilio Vega, era una petición expresa del técnico al que ya se intentó fichar en verano. Así lo corroboraba el propio Rubi este viernes. “Al hacer el equipo en verano, nosotros pensamos en darle continuidad al 4-2-3-1 que se venía utilizando, pero la clave era encontrar un sustituto para Samu. En uno de los jugadores en los que pensamos fue en Moi, junto algún que otro jugador, pero no se pudo. Al principio intentamos seguir en ese sistema, pero vimos que el equipo no daba el potencial que podía tener, como sí ocurría con dos interiores y un pivote, que funciona de manera fenomenal. Por eso, lo hemos incorporado ahora, porque puede actuar tanto en las bandas como de mediapunta o interior, que era donde nos quedábamos un poco cojos”, comentaba el técnico de la SD Huesca, remitiendo al césped para valorar realmente al jugador. “Es un futbolista extraordinario. Sus 6.000 minutos en Primera y sus diez goles con 23 años lo demuestran”.

En base a ello, hacía también referencia Rubi al mercado invernal de manera más general el entrenador oscense, en un mes de enero en el que el Huesca ha sido de los equipos que menos se ha reforzado, algo que aplaude el entrenador. Se atreve incluso a apuntar que en su opinión, la normativa debería limitar el número de movimientos en el mercado de enero. “Hay equipos que cambian seis o siete jugadores, y te acabas enfrentando a un conjunto totalmente diferente. Yo creo que eso desvirtúa la competición”, decía el entrenador azulgrana, asegurando que el reto de todo técnico es “sacar rendimiento a los jugadores que tiene”, no modificar a casi toda la plantilla.

Rubi concluía su comparecencia con una llamada a vivir el gran momento que atraviesa el equipo, sin dejar de trabajar, pero con el fin de no presionar en exceso a su plantilla y al entorno. “Tenemos que disfrutar, siempre desde el trabajo y el esfuerzo, pero sin la tensión de ver si estás a ocho y no estás a diez. Nos tenemos que relajar en ese sentido, no precipitar el futuro, porque no lo podemos saber. Disfrutar de la tarea de seguir arriba, para continuar allí”, añadía.