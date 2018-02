El Huesca, sin movimientos de última hora pero con las 25 fichas ocupadas

Con las dos llegadas realizadas en el mercado de invierno, tras el fichaje de Roberto Santamaría como segundo guardameta y de Moi Gómez reforzando la zona del centro del campo y aportando variantes ofensivas, el Huesca afronta lo que resta de temporada con las 25 fichas permitidas ocupadas. En base a ello, si las circunstancias obligaran a tener que recurrir al mercado de jugadores libres para suplir alguna necesidad imprevista del conjunto, se debería liberar alguna de ellas para poder entrar dentro de los límites que fija la competición en lo que respecto al número de jugadores por cada plantilla.

No obstante, explicaba este martes el director deportivo de la entidad azulgrana, Emilo Vega, que en el caso de que fuera necesario, el club tiene la opción de dar de baja a algunos de los dos lesionados de larga duración que ahora mismo cuentan con ficha en el Huesca, ya que es difícil que tanto el portero Ander Bardají como Nagore puedan participar en lo que resta de campaña. “En el caso de que fuera necesario, estoy convencido de que se encontraría la solución”, consideró el responsable de los movimientos en la entidad azulgrana, quitándole importancia al hecho de que se tenga una plantilla tan extensa.

No contempla Vega como un problema el no tener fichas disponibles ya que no se plantea como algo habitual el tener que realizar fichajes fuera de los plazos fijados para ello, en julio y enero, pues si se hacen en el resto de la temporada, la normativa solo permite contratar a jugadores que están en ese momento sin ficha en ningún equipo. Aunque en el caso del Huesca ese tipo de fichajes han ofrecido un alto rendimiento en los últimos cursos. El caso más evidente es el de Juan Aguilera, que fichó al final del mes de febrero tras desvincularse del Mumbai City de la India. Llegó, por tanto, sin equipo y procedente de un fútbol muy diferente al español, pero ha conseguido convertirse en una de las piezas claves dentro del Huesca, así como uno de los centrocampistas más destacados de la categoría. El pasado curso también David López llegó fuera del mercado y tuvo un papel muy relevante, especialmente en el primer encuentro del 'play off', cuando Anquela lo incluyó como titular. Finalmente se desvinculó del club azulgrana en verano.