El rayo azulgrana que no cesa

En 1936, el poeta alicantino Miguel Hernández ponía en circulación ‘El rayo que no cesa’, archiconocido libro de poemas con sonetos que hablan del amor desgarrado y entre los que se cuela la elegía a su amigo Ramón Sijé. Muchos años después de aquel fantástico alumbramiento literario, y sin que nada tenga que ver con la joya del malogrado autor español, ha visto la luz otro rayo que no cesa. Es un rayo azulgrana que responde al nombre de Sociedad Deportiva Huesca y habita en la Segunda División de fútbol, cuyos hilos mueve desde que hace once jornadas tomara los mandos clasificatorios. Es un rayo que, de momento, ni ha dado ni da síntomas de perder potencia. De hecho, desde este pasado fin de semana ilumina con más fuerza y su último trueno se ha escuchado con especial virulencia por toda la geografía futbolística de plata. Porque el Huesca se ha puesto aún más cómodo en el sillón presidencial tras incrementar la ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores. El segundo, el Cádiz, está 6 puntos por detrás de sus rutilantes 49. Algo más abajo, a 8 puntos, figura el Oviedo como tercer clasificado. Esa es la cifra que le importa de verdad al equipo altoaragonés. Todo lo que sea conservar la renta sobre esa barrera significa dirigirse directamente hacia el cielo de la Primera División.