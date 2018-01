Remiro: “De lo que nos podía afectar, al final no va a pasar nada”

Desde que el Real Madrid apareciera en escena durante las negociaciones para la renovación del portero Kepa Aguirrezabalaga, la sombra de un hipotético regreso de Álex Remiro al Athletic en el presente mercado invernal de fichajes amenazó la portería de la SD Huesca. Con Kepa fuera de los focos, una vez confirmada su continuidad como rojiblanco, se disiparon los fantasmas de esa posibilidad de retorno a San Mamés para el meta navarro. En todo caso, el propio Álex Remiro ha asegurado este miércoles que esa opción nunca llegó a concretarse, manifestación que ya había surgido previamente desde el Huesca. El club azulgrana también recordó en todo momento que en el contrato de cesión no existía una cláusula de regreso y que, de ese modo, habría sido necesaria una negociación. “De lo que nos podía afectar, al final no va a pasar nada”, ha certificado Remiro, quien ha atestiguado “las ganas” que existen en el vestuario del actual líder de Segunda de cara a su compromiso de este domingo en El Alcoraz ante el Osasuna (18.00).

“Yo he estado tranquilo. Realmente no ha habido ninguna posibilidad de que yo me fuera del Huesca. Tampoco es lo que el club quería; ni yo lo quería”, ha expresado Álex Remiro sobre los rumores de la marcha de Kepa al Real Madrid que podían condicionar el futuro inmediato del de Cascante como azulgrana. “Estoy con muchas ganas. Muy contento de estar aquí, y también el club me lo ha demostrado que está contento conmigo. A seguir demostrando”, ha indicado el defensor del arco del Huesca durante todos los minutos disputados del campeonato liguero.

Pese a las informaciones que iban apareciendo acerca de una operación retorno si se daba la salida de Kepa, Remiro ha declarado que no se ha sentido preocupado ni inquieto. “No son cosas que me afecten mucho, yo he estado tranquilo”, ha corroborado.