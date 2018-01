El Huesca quiere echar de nuevo el candado

Mantenerse diez semanas en el liderato de la exigente Segunda División es un logro al alcance de muy pocos, y que el Huesca ha conseguido en base a una intachable regularidad. Un estilo y unos resultados constantes durante más una vuelta al calendario, tanto a la hora de mirar a la portería contraria como de recibir tantos por parte del rival. Pero en ese sentido, la portería a cero, que se establece como una de las claves para triunfar en la categoría, se muestra algo escurridiza con el conjunto en las últimas jornadas, en las que el promedio de tantos ha sido algo mayor al que acumula el conjunto de manera global. Así, en las 23 jornadas disputadas hasta el momento, el equipo azulgrana ha recibido 18 goles, lo que supone un promedio de 0,78 tantos por partido. Esta cifra se ha incrementado en las últimas semanas, ya que son cinco los tantos recibidos en los últimos cuatro encuentros (1,25 goles por partido).

En total, en lo que llevamos de curso han sido nueve las jornadas en las que el Huesca no ha encajado ningún tanto. No obstante, hace cuatro semanas, desde la visita del Lugo a El Alcoraz, que se saldó con un 3-0 para los oscenses, los de Rubi no logran mantener la portería a cero. Habiendo recibido gol contra Nástic –ya en el tiempo de descuento–, Real Oviedo, Numancia y los dos tantos frente al Lorca de la pasada semana.

No obstante, el técnico del Huesca aseguró en la rueda de prensa anterior al viaje a Murcia que no le preocupaba especialmente el dato de la portería a cero. "Al final, recibir solo un gol no supone demasiada diferencia con no recibir ninguno", consideraba el técnico, que aseguró que la preocupación llegaría si el volumen aumentaba considerablemente, y más teniendo en cuenta que algunos de los tantos recibidos por su equipo habían sido en el tramo final de los encuentros, casi de manera testimonial.