El Numancia y el Pontevedra, rivales de tronío para el Utebo y el Aragón

Dos históricos del fútbol español con pasado en Primera División, como el Numancia y el Pontevedra, aparecen en el camino del Utebo y del Deportivo Aragón hacia la Primera RFEF. Este es el resultado del sorteo de eliminatorias por el ascenso, se celebró en el mediodía de este lunes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas.

Las manos inocentes de cuatro de los cinco campeones ya ascendidos decidieron los cruces: Rubén Domínguez (técnico del Orense), Beñat (jugador del Bilbao Athletic), Capi (jugador del Sevilla Atlético) y Fernando Llorente (jugador de la Gimnástica Segoviana) extrajeron las bolas de los bombos. El representante del Hércules no llegó. Este domingo hubo gran celebración, con el anhelado ascenso ante 30.000 espectadores en el Rico Pérez...

En cuanto a los cruces, el Numancia era el rival preferido por el Utebo. "Es un equipo de nombre, que seguro trae mucha afición a Santa Ana. Además, nuestros aficionados también podrán desplazarse al encuentro de vuelta a Soria", señalaba nada más conocer el rival el director deportivo del Utebo, Alberto Monsalvo. Hay que recordar que, en caso de empate en el cómputo total de los dos encuentros, el Numancia se clasificaría, pues finalizó la liga en tercera posición de su grupo, mientras que el Utebo fue cuatro clasificado del suyo. El encuentro de ida, que se jugará en suelo aragonés, se fijará el sábado a las 18.00.

El conjunto soriano lo dirige Javi Moreno, el último jugador del Real Zaragoza en marcar en una final, con su recordado gol con la cabeza vendada en la final de la Supercopa ante el Valencia en Mestalla. Con anterioridad, Javi Moreno entrenó al Ejea y logró el ascenso a Primera RFEF con el Tarazona. En la última jornada, el Numancia llegó con opciones de ser campeón del Grupo V, pero fue goleado en Cáceres por el Cacereño (5-0), y finalizó tercero.

El filial, en La Romareda

El Real Zaragoza Deportivo Aragón regresa a un 'play off' de ascenso después de 18 años. Desde el año 2004 no disputaba un 'play off' semejante el filial zaragocista, cuando perdió el ascenso en tiempos de Longás y Lafita ante el Real Madrid B de Diego López, Arbeloa, Paredes, De la Red, Jurado, Soldado... Se jugó en el estadio Santiago Bernabéu (2-0). En la ida, 0-0 en La Romareda. Este dato es indicador de la temporada que está desarrollando el equipo de Emilio Larraz, quinto clasificado del Grupo II. El rival que le ha tocado, es de envergadura, el Pontevedra, segundo clasificado del Grupo II. Recién caído de Primera RFEF, en una temporada que estuvo a punto de salvar Juan Señor, los pontevedreses eran los grandes favoritos de grupo, pero finalmente se coló el Orense. Entrenados por Yago Iglesias, solo han perdido cuatro partidos en el actual curso. Iglesias y Larraz ya coincidieron en el ejercicio liguero 2018-19 como técnicos del Compostela y del Racing de Ferrol, respectivamente, siendo campeón en esa ocasión del grupo gallego el Racing de Ferrol de Larraz. El conjunto aragonés disputará el encuentro de ida en La Romareda el próximo domingo a las 12.00.