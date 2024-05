Víctor Fernández: "Hemos desaprovechado otra oportunidad"

Víctor Fernández, entrenador del Real Zaragoza, lamentó la derrota sufrida por su equipo en el estadio de La Romareda ante el Burgos, resultado que deja al conjunto aragonés a cinco puntos del descenso a Primera RFEF. “El castigo ha sido excesivo para lo que ha visto en el partido. Hay que reconocer que hemos tenido errores importantes que nos han costado la derrota, pero también hay que hablar con franqueza y la crudeza de lo que exige el momento. Nos ha faltado salir con sangre en los ojos al partido”, subrayó en el arranque de su comparecencia.

El técnico continuó con el capítulo de lamentaciones. “No hemos salido con la actitud que exigía una final para nosotros. No hemos sabido entrar al partido ante el Burgos como el guion nos exigía. La consecuencia es que hemos ido a remolque del rival. Hemos insistido, pero sin acierto, mientras ellos han sido efectivos. Han necesitado crear muy poco para marcar y nosotros no hemos tenido puntería necesaria para acertar. Hemos cometido errores graves, no puede ser que saquemos en el segundo tiempo y a los 20 segundos nos metan gol. Nos ha faltado determinación para darle la vuelta al partido”, apuntó

El regreso como guardameta titular de Cristian Álvarez era una de las cuestiones del partido. “He considerado oportuno que jugara ya. Lleva un mes entrenando en plenitud. No ha tenido nada que ver en los goles y ha tenido mala suerte, le han tirado cuatro veces y ha tenido que recoger el balón de la portería en tres ocasiones”, explicó Fernández.

El cambio de Lluís López en el descanso por Jair fue otra de las preguntas formuladas. “Ha sido un problema en la rodilla. Espero que sea un esguince leve de rodilla. No me ha dicho nada el doctor sobre el diagnóstico. Espero que no se caiga porque más justos no podemos estar”, puntualizó.

Con el marcador registrado este domingo, a falta de cuatro jornadas para el final, la sensación es que el Real Zaragoza va a sufrir hasta el final. “No me sorprende la situación. Anticipé hace muchas semanas que nos iba a tocar soportar este sufrimiento. Tenemos que ganar un partido cuanto antes y tendremos la oportunidad en Oviedo por muy bien que esté el Oviedo ahora. Esta derrota me deja preocupado porque hemos desaprovechado otra oportunidad de sellar la permanencia. Me deja preocupado porque yo esperaba otra respuesta del equipo”, concluyó.