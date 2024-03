El autobús del Amorebieta aparece con pintadas ofensivas en Zaragoza

El autobús del Amorebieta ha amanecido este domingo con pintadas ofensivas. El propio club vasco ha condenado, a través de sus redes sociales, lo ocurrido en las horas previas al partido frente al Real Zaragoza, que se jugará a partir de las 18.30 en La Romareda.

"Vaskos perros", puede leerse en una de esas pintadas, que van acompañadas de símbolos de ideología nazi, así como de una pegatina del grupo ultra Ligallo Fondo Norte.

El Amorebieta ha estado concentrado en el hotel Boston de la capital aragonesa, y es allí donde se encontraba aparcado el autocar oficial del equipo cuando se han descubierto esas pintadas.

Así ha amanecido en Zaragoza el autobús de la SDA. Condenamos de forma categórica toda expresión de violencia, en el deporte o en cualquier ámbito de la vida. pic.twitter.com/rJJMpPKiwl — SD Amorebieta (@SDAmorebieta) March 3, 2024

"Así ha amanecido en Zaragoza el autobús de la SDA. Condenamos de forma categórica toda expresión de violencia, en el deporte o en cualquier ámbito de la vida", señala el Amorebieta en su perfil de X (antes Twitter).

Lo ocurrido ha generado infinidad de comentarios de aficionados, que remarcan que "esto no es Zaragoza" y piden que no se generalice. "No nos representan. Esta gente sobra del fútbol", señala alguno de estos seguidores.

El Real Zaragoza está obligado a ganar al colista de la Segunda División para seguir teniendo opciones de acercarse a la zona de Promoción de ascenso, pero también para evitar un incendio con su afición tras los últimos malos resultados.

Entre la expedición del Amorebieta se encuentran dos viejos conocidos del zaragocismo: Daniel Lasure y Erik Morán. Está por ver si su entrenador, Jandro Castro, apuesta por incluirlos en el once titular que presentará este domingo, a partir de las 18.30, en La Romareda.

El partido va a ser un examen para Julio Velázquez, después de que el equipo fuese abroncado en Villarreal por los aficionados desplazados a La Cerámica, y que presenciaron un empate sin goles.