Bermejo: "Aunque en el Real Zaragoza me adapté a la derecha, mi mejor versión está por dentro"

Sergio Bermejo, nuevo centrocampista del Elche, afirmó este lunes, durante su presentación oficial, que desde el primer momento que tuvo conocimiento del interés del club alicantino tuvo claro que quería jugar allí.

El jugador, que llega al Elche tras el mercado de invierno en calidad de cedido por el Real Zaragoza, aunque con opción de compra, deseó desvincular su incorporación de la salida de Raúl Guti con destino a la entidad maña.

“Son negociaciones distintas”, indicó el madrileño, quien justificó sus problemas para hacerse un hueco en las alineaciones del Zaragoza a una lesión que le impidió realizar la pretemporada y a las decisiones del entrenador.

Bermejo admitió que, pese a haber destacado en la banda derecha, se siente más cómodo jugando en posiciones interiores y admitió que recibió buenos informes de su nuevo compañero, Sergio Carreira, con el que ya coincidió en el Celta, sobre el club y la ciudad.

"Mi inicio de esta liga fue complicado, porque tuve una lesión al final de la pasada que me hizo perderme toda la pretemporada. Y eso fue un poco un lastre. El Zaragoza, además, empezó bien y me costó entrar, pero lo de no jugar más ya es una decisión del entrenador. Siempre entrené bien y estuve en disposición para saltar al césped", señaló el madrileño.

"En el fútbol profesional, sin embargo, solo se me conoce en la derecha, es a lo que me tuve que adaptar en Zaragoza, pero creo que mi mejor versión está por dentro", añadió desde Elche, donde llega para ayudar a cumplir objetivos.

“La segunda es muy larga. La dinámica es buena y se están haciendo las cosas bien, pero el día a día es lo que te marca dónde estarás al final de la temporada”, explicó el jugador, que definió a su nuevo entrenador, Sebastián Beccacece, como un técnico “cercano y con las ideas muy claras”.

Por último, Bermejo definió el vestuario del Elche como una “piña” y destacó que se nota que todos los jugadores están “en la misma dirección”.

“Se vio en la celebración del gol de Mourad. Eso es un equipo y eso hará que cuando las cosas no vayan tan bien sigamos tirando para arriba”, finalizó.