Los frentes abiertos por el Real Zaragoza para el último día del mercado de fichajes

El último día del mercado invernal de fichajes en el Real Zaragoza se prevé frenético e intenso, con hasta media docena de operaciones abiertas, en un final al que el club aragonés ha llegado con casi todo el trabajo por hacer. Después de un mes sin un plan claro y definido de refuerzos, Juan Carlos Cordero ha llegado a las horas finales, en las que se mueve como pez en el agua, con varias necesidades por cubrir, varios frentes con negociaciones en curso y apoyado en sus habituales intermediarios y agentes de cabecera, figuras clave de lo que está sucediendo con la planificación del mercado zaragocista.

El director deportivo espera cerrar hoy no menos de cuatro fichajes. El primero está ya bien definido, el central Kaiky Fernandez, cedido por el Almería después de que tuviera apalabrado un acuerdo con el Albacete. Las formas de actuar del Zaragoza y otros actores involucrados en la operación ha causado un profundo malestar en el club manchego.

La llegada de Kaiky está pendiente de los detalles finales. Con la incorporación del central brasileño de 20 años, al Zaragoza aún le quedarían dos fichas libres por cubrir. Una está reservada para un carrilero izquierdo, pero las dificultades para encontrar uno -desde septiembre con la lesión de Nieto existe esta carencia- y la presencia de Mollejo y Valera como opciones pueden replantear las prioridades y no cubrirse esta vacante. Cordero tiene activas un par de vías principales, además de la opción de Joaquín Martínez ‘Oso’, del Sevilla Atlético, metida en la recámara para las últimas horas si es necesaria como alternativa.

La otra ficha libre sería para el plato fuerte del día, que es Raúl Guti, cuya negociación con el Elche ya se desarrolla entre altos cargos de ambos clubes y vivió anoche nuevos avances que dejan el regreso del centrocampista aragonés pendiente de rematarse en la jornada de hoy. El Zaragoza tiene atado a Guti, pero se estaba a la espera de que el Elche aceptara todos los términos aragoneses, entre ellos, la incorporación de Sergio Bermejo en la operación. La doble cesión con opciones de compra ha surgido como solución final para el acuerdo y, si no hay giros a lo largo de este jueves, Guti regresará a La Romareda y Bermejo saldrá al Martínez Valero. Aparcada ha quedado la opción preferida de Cordero durante todo el mes, el pivote defensivo Mfulú, de Las Palmas, cuya continuidad en la Copa de África y la aparición de la opción Guti han mandado a un segundo plano.

Y el club aragonés busca también una pieza ofensiva, un atacante que cubriría la salida de Bermejo. El Zaragoza va a intentar hoy un último asalto por Bebé, con quien tiene un acuerdo de tres temporadas y quien desea volver. Es una operación difícil, y la postura pública del presidente del Rayo Vallecano complica las cosas, pero hay aún teclas por tocar que pueden resolver la negociación.

Bebé, según ha podido conocer este diario, aún no está descartado. Si no saliera esta vía, el Zaragoza buscaría otro atacante, un perfil polivalente para jugar arriba, aunque no un ‘9’ puro una vez que Enrich le ha comunicado a Cordero su intención de cumplir su año y medio de contrato y de la deseada recuperación de Bakis.

En función de cómo se desarrollen las diferentes prioridades, Juan Carlos Cordero también ha buscado un hombre de banda derecha, un lateral o carrilero. Pero esta es una posición secundaria, y ya dependería de salidas (si se marcha Poussin, el Zaragoza podría usar el dorsal 25 para un jugador de campo -Badía cogería el 13-)

Más allá de lo que sucede en este remate final con Sergio Bermejo, la prioridad de Cordero es sacar a Poussin. Lo ha ofrecido a media Segunda División, pero el portero francés quiere regresar a su país, donde cuenta con una propuesta si llega con la carta de libertad. Cordero prefiere, en cambio, un préstamo para evitarse un acuerdo de rescisión.