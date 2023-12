Así es el calendario de la segunda vuelta del Real Zaragoza

La escalada en la clasificación del Real Zaragoza debe subir por los 21 peldaños que estructuran la segunda vuelta de un campeonato aún abierto en su desenlace y aspirantes finales a los objetivos importantes de la temporada. El equipo aragonés deberá recortarle 5 puntos a la zona de promoción, una remontada que exige una heroicidad aún mayor -una reconquista histórica de 9 puntos- si se quiere subir directo.

Para ello, deberá transitar por una segunda vuelta del campeonato con algunas particularidades. Como ya es norma y costumbre desde la temporada 2019-2020, el calendario de la competición se articula en dos mitades asimétricas, es decir, el orden de los rivales se altera respecto a las primeras 21 jornadas. Una organización de las jornadas muy distinta a la clásica y tradicional en la que el calendario de ambas vueltas se conducía por un ‘efecto espejo’, repitiéndose así, tras el paso de ecuador, la secuencia de partidos previa, pero con los roles de local y visitantes intercambiados.

Esa asimetría, además, va a provocarle al Zaragoza una consecuencia relevante en su serial de partidos: no va a tener dos jornadas seguidas como local, pero sí dos consecutivas como visitante, cuando en abril le toque viajar a Huesca y una semana después a Leganés. Esto se produce por la singular disposición del Zaragoza en el sorteo del calendario realizado en julio. Antiguamente, debido al reparto impar de las jornadas dentro de una vuelta, los equipos solían jugar dos jornadas seguidas en casa o fuera en la primera vuelta y a la inversa en la segunda. Pero además, en el cambio de vuelta, también se enlazaban dos jornadas seguidas como visitante o como local. Ahora, este año concreto, el Zaragoza ha vivido un apunte extraordinario: sus dos primeras jornadas ligueras, contra Villarreal B y Valladolid, fueron en La Romareda. Después, jugó fuera dos choques consecutivos, contra Espanyol y Amorebieta. Pero, al iniciar la liga con dos jornadas en casa y concluirla también como local en junio contra el Albacete, el Zaragoza no jugará dos partidos en casa seguidos en la segunda vuelta -como sí hizo el año pasado- y sí los dos seguidos fuera correspondientes.

De esta manera, al Zaragoza le restan diez jornadas por jugar en La Romareda y once por disputar como visitante. Además, en lo que resta, no habrá ya partidos ligueros entre semana ni parones -el único fin de semana liberado para la Copa es el primero de enero y el Zaragoza no está en competición ya-. Por lo tanto, el equipo aragonés iniciará la segunda vuelta contra el Eldense el 15 de enero y finalizará el campeonato el fin de semana del 2 de junio en La Romareda contra el Albacete. Entre medio, 19 partidos más.

En enero, además de la inédita visita a Elda, el Zaragoza jugará su primer partido en casa como local frente al FC Andorra, en una fecha y hora aún por definir por parte de LaLiga. Después, visitará al Alcorcón (26-29 de enero). Tendrá así un primer mes del año el Real Zaragoza contra equipos de la zona baja.

Después, en febrero, la cuesta se empina. El Zaragoza abrirá el mes en casa contra el Sporting (2-5 de febrero), para luego visitar al Eibar (9-12), recibir al Cartagena (16-19) y viajar al campo del Villarreal B (23-26). El mes de marzo le reserva el Amorebieta (1-4) en casa, el Valladolid (8-11) fuera, el Espanyol (15-18) en casa, el Mirandés (22-25) fuera y el Tenerife en La Romareda (29-1 de abril). En ese partido, el Zaragoza entrará en las decisivas diez jornadas finales y en un mes duro y exigente, que se presenta clave: visitará alLevante (5-8), recibirá al Elche (12-15) y enlazará dos salidas consecutivas, a Huesca (19-22) y Leganés (26-28).

La recta final, ya en mayo, las últimas cinco jornadas, las componen el Zaragoza-Burgos (3-6), el Oviedo-Zaragoza (10-13), el Zaragoza-Ferrol (17-20), el Racing Club de Santander-Zaragoza (24-27) y, en la última jornada, el Zaragoza-Albacete (31-3 de junio). Que el Zaragoza siga jugando después tampoco sería mala señal.