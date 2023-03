Fran Escribá: "No firmaba el empate en Lugo antes ni lo firmo después"

El reparto de penas del Anxo Carro no satisfizo a Fran Escribá. En ese respecto, no hubo debate posible. Son las cosas que suelen pasar cuando ni uno ni otro juegan a nada ni contra nadie. Minutos después, en la sala de prensa, la conferencia del técnico del Real Zaragoza fue tan breve como el fútbol desarrollado por su equipo sobre el prado lucense. Aunque enfrente estuviera el colista, Escribá encontró aspectos positivos que trasladó a su discurso. "Creo que tuvimos las mejores opciones. En general, controlamos mejor el juego. Ellos se cerraron bien y buscaron la contra o un balón parado. En ese sentido, el partido se desarrolló por donde esperábamos. Buscaban un error nuestro", rebobinó en una primera auditoria del encuentro.

En su disección del careo, Escribá subrayó las oportunidades desperdiciadas ante el portal lucense. "Tuvimos dos ocasiones enormemente claras. Si vas por delante, a lo mejor al final te empatan, pero no te ganan. Tuvimos al final unas situaciones de centros laterales que te quedas con la sensación… pero creo que debimos haber ganado", reiteró.

Antes del partido, a Escribá le sabía a poco el empate. El final, el sabor no había variado en su paladar futbolístico. "A mí me sabe a igual de poco. Veníamos a ganar. Cambiamos un poco con la idea de tener a Bermejo más cerca de la portería, encontrándose entre los medios de ellos. Es verdad que nos faltó algo de llegada, pues no pudimos encontrar a Bermejo. Tuvimos llegadas por los laterales, sobre todo con Marcos, y luego con Larra también. No me me voy satisfecho. Todo lo que sea sumar es positivo y acercarnos a los objetivos, pero el empate no lo hubiera firmado antes de empezar el partido ni lo firmo después. Enhorabuena al Lugo por el punto que consiguió", expuso.