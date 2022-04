Iván Azón, goles y corazón

El gol aragonés del derbi aragonés lo firmó Iván Azón. Uno más, otro más. Es el sexto tanto con su rubrica en los últimos nueve partidos. Un despertar anotador que tuvo su continuidad en El Alcoraz, donde el bravo y entregado delantero del Real Zaragoza lideró a su equipo con su energía y combatividad habitual hasta que la musculatura posterior de su muslo derecho lo sacó del partido. La escuadra de Jim fue una con Azón y otra sin él. Durante la primera mitad, fue un equipo estirado, activado y enérgico, empujado por el corazón y el pundonor de un atacante que, cada fin de semana, incorpora nuevos registros a su juego, que crece día a día, que evoluciona y promete.

Azón fue incansable. Fatigó con los centrales del Huesca, peleó e incordió. Se dio una paliza de correr, de saltar, de chocar, de presionar… No tardó en tener el premio del gol. Fue en el momento oportuno, pocos minutos después de que Seoane adelantara a los altoaragoneses. Culminó Azón una pillería de Eugeni Valderrama, quien sacó rápido una falta, en profundidad, hacia Fran Gámez. El lateral derecho, otro jugador en buen momento, sirvió atrás. Un pase de la muerte de los de toda la vida. Tocado suave, raso, colándose entre el bosque de piernas oscenses, en dirección al terreno libre sobre el que Azón lanzó su cuerpo y su dentellada. Allí encontró la pelota y remató a gol.

Pero no solo el gol hizo protagonista al joven delantero de 19 años del Real Zaragoza. Estuvo en todas las acometidas del equipo de Jim. Tiene, además, esa casta, esa bravura, esa embestida que contagia no solo a sus aficionados, sino también a sus compañeros. Cuando Azón está en el campo, cuando él es el delantero, el Zaragoza transmite fuerza, vigor y firmeza. No da una pelota por perdida Azón. A todas las encuentra posibilidades. Da igual que de ellas les separe un mundo. Él las busca y las pelea todas. Corre a por todas como si le fuera la vida en ello. Tanto, que en el minuto 58 se lesionó yendo a recuperar una pelota a Mikel Rico.

El Zaragoza ha encontrado en su figura un jugador que le ha dado otro tono. En cierto modo, el Zaragoza de los últimos dos meses está siendo muy definido por Azón. Marca en gran medida el estilo e identidad hacia el que ha evolucionado el equipo de Jim. Este impacto de Azón en el juego del Zaragoza reciente se traduce en un equipo más vertical, más directo, más veloz y más vertiginoso. Por fin, el Zaragoza explota los espacios, por fin es rápido. En parte, gracias a Azón.