Reija: "Venir al Real Zaragoza fue el mayor acierto de mi vida"

Severino Reija (Lugo, 25 de noviembre de 1938) es el único futbolista español que ha representado al Real Zaragoza en dos Copas del Mundo (en la historia del club, solo hay otro precedente parecido, el paraguayo Toro Acuña). Lateral izquierdo de vuelo largo y ligero, fue quizá el futbolista de Los Magníficos de mayor prestigio y reconocimiento fuera de la mítica formación de cinco atacantes.

¿Cómo fueron sus inicios en el Zaragoza?

Yo soy de La Coruña, jugaba en el Deportivo. Al principio estaba un poco asustado, tenía 19 años, porque tenía que sustituir a mitos como Manuel Torres o Julio Bernad. Gracias a Dios, Ochoa, que fue mi primer entrenador, me puso. Debuté en Valladolid. Y así, hice mi carrera, poco a poco, progresando y progresando.

Era un crío a su llegada.

Yo estaba haciendo el La Coruña el servicio militar voluntario. Cuando fiché por el Zaragoza, yo me vine para aquí, y cuando llegué, tenía una notificación del cuartel general que decía que tenía que presentarme en La Coruña porque se me había declarado prófugo. Me tuve que ir al día siguiente. Fue la primera vez que monté en avión. Estuve mes y medio, y ya me vine.

Fue el lateral izquierdo de Los Magníficos, pero atacaba más que defendía. ¿Nació el carrilero en España con Reija?

Yo en el Deportivo empecé de interior retrasado y en la medular. Un día vino el entrenador, Ernesto Pons se llamaba, y me dijo que necesitaba un lateral. Él me puso ahí y ya fue titular. Es verdad que fue uno de los pioneros en esa función táctica de carrilero. Fue gracias a César Rodríguez, el entrenador que tuvimos al inicio de Los Magníficos. Siempre me decía: “Tú para adelante que tienes a Carlos Lapetra que siempre te va a dar la pelota”. Como yo era rápido, llegaba. Lo compararía, dentro de lo que cabe, un poco a como juega Jordi Alba, creando peligro. País, Lapetra y yo éramos el trío de la banda izquierda.

¿Facilitaba las cosas tener un genio al lado como Lapetra?

Fue el mejor jugador que yo he conocido, por lo simple que hacía las cosas y la inteligencia con la que jugaba. Un jugador único.

Severino Reija, como capitán de España, en un partido contra Checoslovaquia en 1967, HA

¿Hay cierta injusticia histórica con César quizá por no haber dirigido al Zaragoza en los años de los títulos y esplendor de Los Magníficos?

Sí. Fueron llegando los jugadores de aquel equipo poco a poco, y nos fuimos acoplando. César Rodríguez tuvo mucho que ver: nos lo ponía muy fácil en los entrenamientos. De su cabeza salió el juego de Los Magníficos. Cualquiera te lo puede decir. Vinieron otros, pero el sistema lo teníamos acoplado desde César. Para nosotros, era muy fácil jugar. Sobre todo, cuando nos enfrentábamos a equipos poderosos. Nadie nos podía contrarrestar, tampoco en el extranjero.

¿Qué les faltó para dar un paso más?

El pecado de aquel Zaragoza fue no ganar la liga. Nos faltó ambición.

Es el único jugador español que ha participado en dos Copas del Mundo como futbolista del Zaragoza: Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Fue una suerte, porque los seleccionadores contaron conmigo. Es un orgullo haber representado a la selección como jugador del Zaragoza. En Chile, me rompí el menisco en el primer partido. Ya no jugué más, pero pude debutar. Luego, estuve en Inglaterra. Éramos un equipo maravilloso, pero no conseguimos lo que la gente esperaba de nosotros.

¿Qué representa el Zaragoza para usted?

Venir a Zaragoza fue el mayor acierto de mi vida. Aquí me casé. Aquí me nacieron cinco hijos. Aquí monté un negocio… Y todo se lo debo a la afición. ¿Qué voy a decir? Estoy muy agradecido por el trato recibido del club y de la gente.