Eguaras: "Si queremos engancharnos arriba tenemos que ganar al Amorebieta"

El jugador del Real Zaragoza Iñigo Eguaras, ante el duelo de este domingo contra el Amorebieta en terreno vasco, ha señalado que si el equipo quiere engancharse a la parte alta de la clasificación no puede dejar pasar más oportunidades de hacerlo y necesita sumar los tres puntos. "Hay que levantarse cuanto antes y qué mejor oportunidad que este domingo en Lezama", ha indicado el centrocampista.

Para Eguaras, que pasó diez temporadas en la cantera del Athletic Club y conoce las instalaciones donde se disputará el choque, cree que el encuentro será "especial". "Vuelvo donde me he formado como futbolista y como persona, donde tengo a mucha gente conocida y jugar en ese campo me hace mucha ilusión", ha destacado el jugador navarro que ha añadido que regresar a Lezama ha sido "una casualidad muy bonita". "He vivido muchos años allí, he pasado momentos inolvidables, he conocido gente especial y para mí va a ser un partido muy bonito", ha resaltado.

Eguaras prevé un enfrentamiento "muy complicado", ya que, sobre todo en casa, el Amorebieta "se está haciendo fuerte". A este respecto ha recordado que ha sido capaz de ganar al Valladolid y al Almería con un estilo de juego "muy directo, muy al estilo del País Vasco" y, por ello, opina que van a dar "mucha guerra" al conjunto zaragozano.