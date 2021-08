Valentín Vada cierra la plantilla del Real Zaragoza

Un centrocampista para completar el plantel. Valentín Vada es el octavo fichaje del Real Zaragoza en el mercado de verano que ayer se clausuró. El futbolista se incorpora a la entidad aragonesa sujeto a un contrato por dos temporadas, más una más adicional en función de objetivos. El argentino quedó desvinculado ayer mismo de la anterior entidad tenedora de sus derechos, el Almería, quedando desde ese instante habilitado para firmar por el Real Zaragoza.

Se trata de un futbolista con un notable pasado reciente en la Segunda División española, competición en la que ha disputado un total de 66 partidos en los dos últimos cursos. Vada (1996, San Jorge, Argentina) llegó a la categoría de plata a través del Almería en 2019. La entidad andaluza, que persigue el ascenso a la Primera División, lo incorporó desde el Girondins de Burdeos previo desembolso de 750.000 euros. En el estadio de los Juegos del Mediterráneo se hizo un sitio, disputando en el ejercicio liguero 2019-20 hasta 34 partidos con el club almeriense. La pasada temporada fue cedido al CD Tenerife, jugando con el club del Heliodoro Rodríguez López 32 encuentros. Es decir, estamos ante un futbolista de solvencia contrastada en la Segunda División.

En el actual curso, sin embargo, Vada no contaba demasiado para el técnico del Almería, Joan Francesc Ferrer Sicilia ‘Rubi’. De hecho, no había debutado todavía en los 270 primeros minutos de la competición. Rubi ha apostado en este arranque de la liga por Francisco José ‘Curro’ Sánchez, José Carlos Lazo, Lucas Gastón Robertone y Samuel Almeida Costa para poblar la zona ancha, buscando el gol arriba con el belga Largie Ramazani y el nigeriano Sadip Umar. Al igual que Petrovic, incorporado semanas atrás al equipo del león, Vada no iba a disfrutar de demasiados minutos en Almería. En Zaragoza, Miguel Torrecilla considera que puede aportar. Por eso lo ha incorporado a última hora para robustecer al conjunto que prepara Juan Ignacio Martínez.

Ha habido esta entrada, pero en el club aragonés no ha habido salidas en las últimas horas del mercado. Juanjo Narváez, por quien suspiraba el Elche, continuará en La Romareda intentando igualar los registros goleadores del pasado curso. Tampoco se ha consumado la salida de Javi Ros, que permanecerá en el plantel que gestiona Jim, pese a que sus opciones de jugar sean escasas.

Valentín Vada completa un plantel que, por orden cronológico, ha incorporado a lo largo del verano al lateral derecho Fran Gámez, al centrocampista ofensivo Borja Sainz, al medio Petrovic, al delantero Álvaro Giménez, al central Lluís López, al delantero Nano Mesa y al extremo Carlos Yanis. Al final, ocho fichajes, dos más de los programados en el inicio de la pretemporada. Ocho fichajes. Si son ocho refuerzos...