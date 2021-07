Nueve jugadores con vitola de titulares en el once del Real Zaragoza ante el Elche

Hasta nueve jugadores con vitola de titulares alinea Juan Ignacio Martínez 'Jim' en el once inicial del Real Zaragoza en la noche de este sábado ante el Elche, rival de Primera División con el que estrena la trilogía de duelos preparatorios en su concentración en San Pedro del Pinatar. Solo Javi Hernández, defensa central, y Ángel López, lateral derecho, apoyan el equipo de partida desde el filial.

Jim alinea a Cristian Álvarez; Ángel López, Javi Hernández, Jair, Chavarría; Eguaras, Zapater; Bermejo, Igbekeme, Narváez; y Azón. En el banquillo se sentarán Ratón (recién llegado de Zaragoza al mediodía), Acín, Gámez, Nieto, Larrazabal, Javi Ros, Adrián González, Vuckic, Francho, Cortés, Castillo y Puche. En las alineaciones oficiales se incluye a Carbonell que, por la mañana, se anticipó que no estaría en disposición de jugar por el golpe en el nervio ciático que aún le deja secuelas desde el pasado martes.

El Elche, entrenado por Fran Escribá, jugará con Badía; Josan, Bigas, Josema, Pastor; Marcone, César Moreno; Fidel, Pere Milla, Piatti; y Carrillo. Los suplentes franjiverdes serán Casilla, Boyé. Tete, Palacios, Justo, Chetauya, Bri, Daoudi, Salinas, De Palmas, Isaac y Andreu. El ex zaragocista Raúl Guti no está citado porque viene de pasar el covid, de estar confinado 10 días y, aunque ya es negativo, no ha entrenado apenas.

Arbitrará el colegiado murciano Kevin Moreno Muñoz, de Segunda B. El césped del campo central del Pinatar Arena se encuentra en perfecto estado, aunque con anterioridad se ha jugado otro partido, el Levante-Stade Rennes (de Francia), que algo ha afectado a la hierba. No habrá público en las gradas, con capacidad para 3.000 espectadores, pues el partido se ha organizado a puerta cerrada. La noche es agradable en San Pedro del Pinatar, con 28 grados y brisa marina que alivia el calor.

El Real Zaragoza perdió 2-0 en su único amistoso previo a este, ante el Calahorra, equipo riojano de la categoría inferior, la Primera Federación.