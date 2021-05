Javier Garcés: "Creer en la cantera es creer en el futuro"

A falta de una jornada para la clausura de la competición en la máxima categoría del fútbol juvenil español, el Real Zaragoza todavía puede proclamarse campeón. Pese a las limitaciones económicas propias de un club censado en la Segunda División A, la cantera aragonesa evidencia su jerarquía en el fútbol base español. Javier Garcés entrena al primer equipo juvenil zaragocista.

El pasado domingo, en declaraciones a Gol TV, Jim elogiaba la labor que el Real Zaragoza está desarrollando en su cantera, el gran nivel que muestran los jóvenes por los que apuesta.

Es de agradecer que el entrenador del primer equipo muestre esa sensibilidad. Ciertamente, están dando la cara los jugadores que ha puesto. Y son importantes en el Real Zaragoza presente y en el futuro. Creer en la cantera es creer en el futuro.

¿En qué reside el éxito de la cantera del Real Zaragoza?

En su estructura. En personas como Ramón Lozano, un gestor extraordinario, la sensatez personificada. También en la metodología de José Luis Arjol, en la captación de Ángel Espinosa, en la administración de Pedro Suñén. La clave del éxito de la Ciudad Deportiva, sin ninguna duda, es su estructura. No querría olvidar tampoco a los clubes que colaboran, a las personas que trabajan en los clubes aragoneses: entrenadores, preparadores físicos, servicios médicos... Todos.

¿Y la clave de su equipo juvenil, que el sábado casi se merienda al Barça y todavía puede ser campeón de liga?

También en la estructura. Por distintos motivos, entre jugadores que se han marchado atendiendo ofertas de otros clubes, lesionados y jugadores promocionados, en algún momento de la temporada tuvimos hasta 14 ausencias. Pese a todas esas mermas, hemos seguido compitiendo al máximo.

¿Qué les dice a los futbolistas que abandonan el Zaragoza y firman por otros clubes?

Me duele tanto por el Zaragoza como por ellos, porque está muy claro que el Real Zaragoza apuesta por su cantera, que se atreve a poner a los valores que forma.

Francés, Francho y Azón son básicos en el primer equipo...

Y Alberto Zapater, y Nieto, y todos... Los he entrenado en uno u otro momento a todos. Y a Cani, y a Lafita... Llevo muchos años en el Real Zaragoza.

Pero usted comenzó a entrenar en Santo Domingo de Silos...

Jugaba al fútbol y comencé a entrenar a los 14 años en una liga interna del Silos llamada de los Ñacos. Jugaba con Pedro Doñate, Toño Blasco, Javi Martín...

Le acompañaba el padre de Óscar Tiberio... ¡Qué gente más buena ha salido del Silos!

Así es. Allí mamé el fútbol. También fue muy importante mi padre, Jesús, que siempre me ayudó, igual a mí que a mi hermano José Luis, que era mucho mejor futbolista que yo.

El gran José Luis ‘Pichi’ Garcés.

Era delantero. Jugó en los años buenos del Endesa de Andorra y en el Huesca. Una grave lesión de rodilla cortó su carrera cuando apuntaba a la élite.

Historias del fútbol...

Me lo empecé a tomar en serio de verdad como entrenador cuando ascendimos con el Silos cadete.

Con Sergio Pina y Javier Tejero.

¡Qué buenos eran! Pasé después un año por el St. Casablanca, donde fuimos campeones de Aragón en cadetes. Después entré en la Ciudad Deportiva. Allí estuve 18 años. Entrené después al Ejea, hasta que me llamó la Federación para dirigir a la selección juvenil. Perdimos la final del Campeonato de España en los penaltis.

Narciso Juliá le llamó de nuevo para la Ciudad Deportiva.

Me dijo que había pensado en Ramón Lozano y Espinosa para llevar la Ciudad Deportiva. Estuve dos años con el juvenil y dos con el Aragón. No me renovaron el verano pasado y regresé en enero.

Y ahora...

Y ahora seguimos soñando, seguimos trabajando, con la misma ilusión de siempre por el fútbol.