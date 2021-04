Jim: "Tenemos que levantarnos rápido"

"No me gusta hablar de los árbitros. Sin embargo, creo que, al menos, podría haber consultado la acción del penalti con el VAR", advirtió el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, sobre la pena máxima con la que fue penalizado su equipo a los seis minutos de juego, por unas manos de Jair, y que condicionó el posterior desarrollo del choque. "Puede pitar penalti, aunque por lo menos debe consultarlo, confirmarlo, porque para todo el mundo ha sido una mano bastante justita", insistió el técnico del cuadro aragonés sobre la polémica jugada en el área de Cristian Álvarez.

Jim consideró que el VAR "es una herramienta muy útil", beneficiosa para el fútbol, aunque también habló de la "necesidad de alcanzar acuerdos" para que "sea efectiva". Y recordó, en este sentido, que el VAR "penalizó" precisamente al Girona "en la anterior jornada", con un penalti a favor de los catalanes por manos de Óscar que, sin embargo, después fue anulado tras la pertinente revisión. "Si es una pena máxima muy clara, entonces bien; pero si no, creo que no cuesta nada consultar la acción con el VAR para tener más información", reiteró el preparador del Real Zaragoza.

Más allá del penalti, Jim admitió la superioridad de un Girona "que metió tres goles" a lo largo de los 90 minutos. "Y nosotros, por el contrario, no hemos metido ninguno", señaló el técnico, quien lamentó que el primer tanto de los catalanes llegase "tan temprano" y que los zaragocistas, por el contrario, fallaran una oportunidad "muy clara" para haber igualado la contienda, justo cuando el equipo parecía haber recuperado el pulso. "Ha sido una lástima la ocasión de Juanjo (Narváez) delante del portero, que se nos ha escapado por el control. En esos momentos, ellos no estaban llegando, no recuerdo paradas de Cristian por entonces", advirtió el entrenador del conjunto aragonés.

En la segunda mitad, el Real Zaragoza tuvo mayor posesión de balón, aunque sin la profundidad necesaria para generar peligro. "Nos faltó paciencia, tranquilidad, el último pase... Además, también jugamos con ese punto de ansiedad que produce el resultado adverso", analizó Jim, quien sí reconoció que el segundo gol del Girona, obra de Bustos, "penalizó mucho" a sus jugadores. "Llegó por una falta de atención en una acción a balón parado. A partir de ese tanto, ellos se crecieron y ya pudieron jugar más cómodos hasta el final", explicó.

Tras la derrota, que supuso un revés anímico importante para la plantilla aragonesa, Jim aboga por "levantarse" con inmediatez para seguir remando hacia la salvación: "Ha sido un mazazo grande, eso está claro, cuando además veníamos de una buena racha de resultados. Sin embargo, tenemos que levantarnos rápido para afrontar el próximo partido con las máximas garantías. En fútbol no te puedes relajar. Hay que seguir", indicó el preparador del conjunto zaragocista.