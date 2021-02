Los amigos de Francés y Azón de clasifican para la Copa del Rey juvenil

Los amigos de Alejandro Francés y de Iván Azón han clasificado al Real Zaragoza para la Copa del Rey de juveniles. A falta de dos jornadas para el cierre de la liga en el Subgrupo 3B de la División de Honor Juvenil, el conjunto que gestiona Javier Garcés ya se aseguró el pasado fin de semana de forma matemática la certificación para la exigente fase final copera, que reunirá a los dos primeros clasificados de cada subgrupo. Con 32 puntos, el equipo del león vuelve a liderar la categoría reina del fútbol cantera español. El tercero, el Sabadell, con 23 puntos, pese a contar con un encuentro menos disputado, no podría capturar a los aragoneses, pues el coeficiente particular también favorece al juvenil zaragocista.

Pero, además del destino, del pase obtenido, hay que subrayar el camino. Porque el Real Zaragoza sigue compitiendo al máximo nivel en la División de Honor Juvenil pese a que sus mejores talentos han sido promocionados al Deportivo Aragón e incluso al primer equipo del Real Zaragoza. Para el gran público, para el aficionado zaragocista, los rostros más conocidos son los de Alejandro Francés y de Iván Azón, dos futbolistas todavía en edad juvenil por los que ha apostado de forma decidida el Real Zaragoza, elevándolos hasta su primera plantilla en la Segunda División A. Su reciente citación para la selección española Sub-19 confirma, de la misma forma que los resultados de su primer equipo juvenil, el extraordinario momento de efervescencia de la Ciudad Deportiva. El título de España juvenil de hace dos cursos ya plasmó la magnífica labor del fútbol formativo zaragocista.

Además de Francés y Azón, el club decidió invertir el orden natural y subir al filial, al Deportivo Aragón de Iván Martínez, a valores como Luis Carbonell (que también ha debutado con el primer equipo), Ángel López y Juan Sebastián, jugadores que por edad también podrían jugar este año en juveniles. Pese a estas mermas, desde la dirección de la cantera, Ramón Lozano volvió a reinventar el equipo juvenil para hacerlo de vanguardia nacional, en un conjunto dirigido en un principio por Raúl Martínez y desde enero por Javier Garcés. Tampoco le han afectado las lesiones de jugadores vitales, como Christian Yus, Miguel Ángel Sanz, Marcos Luna, Rubi o Juan López. Ni tampoco, las continuas fugas a clubes mucho más poderosos económicamente que, amparados en una normativa que no favorece a los clubes canteranos, han extraído a varias de las perlas de la Ciudad Deportiva. Jugadores como Marc Cucalón e Íker Gil (Real Madrid), Jorge Alastuey (FC Barcelona), Mateo Mejía (Manchester United) o Adrián González y Daniel Martínez (Atlético de Madrid) podrían integrar este equipo que disputará la Copa del Rey, pero atendieron ofertas que el Real Zaragoza en estos momentos no puede igualar en diferentes apartados entre los que no se encuentra el deportivo. Porque deportivamente, muy pocos clubes en España apuestan y promocionan su cantera como ahora lo hace el Real Zaragoza. Y muy pocos compiten como el Real Zaragoza, con verdadera cantera, no como la del Madrid, Barça, Atlético o Villarreal, canteras confeccionadas con piedras de importación. La del Real Zaragoza, no. La cantera del Real Zaragoza es la cantera aragonesa.

Cantera de chavales de Zaragoza, de Aragón, bien trabajados en la Ciudad Deportiva por un club que, pese a sus limitaciones económicas, continúa invirtiendo en talento, en la base, consciente de que su futuro depende de esa base. De chavales como Calavia, Chema Aragüés, Jay, Mikel, Vaquero, Cortés, Cuenca, Fabio… Porque el futuro del Real Zaragoza son Francés y Azón… y los amigos de Francés y Azón, que, contra todo y contra todos, se han vuelto a clasificar para la Copa del Rey.