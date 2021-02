Jim: "No podemos ganar si no ponemos todo en el campo"

El entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, se lamentó de la oportunidad perdida ante el penúltimo, aunque al mismo tiempo recordó que el recorrido hacia la permanencia «no será nada fácil». El técnico, además, admitió que su equipo había estado «muy alejado» de su mejor versión y que el rival, muy intenso, fue superior durante muchos minutos. «Hay que felicitar al Alcorcón, a pesar de que el gol haya llegado de manera accidentada», destacó Jim, quien reconoció que el cuadro madrileño interpretó mejor el partido y que supo «ganar todas las segundas jugadas».

«Tras el descanso hemos modificado una serie de detalles y hemos mejorado. Sin embargo, cuando mejor estábamos, entonces ha llegado el gol encajado», explicó el entrenador del Real Zaragoza. «En la segunda parte hemos tenido la pelota, pero el gol ha sido accidental y nos ha pesado bastante», reiteró el técnico, quien recordó que esta derrota pone fin a una gran secuencia de los aragoneses en su estadio. «El resultado nos ha roto una racha muy buena que teníamos en La Romareda. Ha sido una frenada en seco», sostuvo.

El tropiezo deja al Real Zaragoza a un solo punto de las posiciones descenso a Segunda B. Sin embargo, también preocupa la imagen ofrecida ante el por entonces penúltimo clasificado. «¿El peor partido desde que estoy aquí? Sí ha sido el choque en el que menos peligro hemos generado, en el que menos nos hemos parecido al equipo que queremos», confesó Jim. «Los puntos hay que ganarlos en el terreno de juego y no lo hemos sabido hacer», añadió el técnico sin disimular su decepción.

«No podemos ganar partidos si no ponemos todo sobre el terreno de juego. Y ha habido momentos en que el Alcorcón nos ha superado. Esto no puede pasar, no lo podemos permitir, menos aún en la posición en la que estamos», advirtió el preparador del conjunto zaragocista.

Por su parte, el entrenador del Alcorcón, Juan Antonio Anquela, consideró que su equipo había hecho «méritos suficientes» para ganar en La Romareda, porque fue «durante muchos minutos» superior a su rival. «Cristian Álvarez es un excepcional portero, pero hoy –por ayer– no ha tenido fortuna. Y estos partidos se deciden por esos pequeños detalles», señaló el técnico del conjunto madrileño, quien insistió en que sus jugadores «fueron justos vencedores» del duelo.

«Esta Segunda División es muy complicada y cualquier rival te gana. El día que no tienes la fortuna que se requiere, es posible perder, y eso es precisamente lo que le ha sucedido al Real Zaragoza. El partido se ha decidido por una acción puntual. De todas formas, mi equipo ha trabajado muy bien y ha sido mejor que el rival durante muchos minutos. A ver si somos capaces de seguir por este camino», dijo Anquela tras el partido.