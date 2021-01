La reacción del Real Zaragoza exige otra victoria

Después de tirar el ascenso a Primera tras el parón pandémico con una racha negativa de seis derrotas sobre siete partidos disputados en casa, después de haber perdido a los tres mejores jugadores del curso pasado (El Yamiq, Raúl Guti y Luis Suárez), después de solo haber incorporado un jugador de verdadera entidad (Juanjo Narváez), después de tres entrenadores, el Real Zaragoza alcanzará hoy el meridiano de la competición como inquilino de la penúltima plaza de la clasificación. En el fútbol, como en la vida, no hay premios ni castigos: hay consecuencias... Dentro de la relativa justicia del fútbol, la ubicación en la tabla nos habla sin ambages de consecuencias. Y el tiempo vuela. Ya hemos dicho que hoy se clausura la primera vuelta cuando hace tan poco nos veíamos en Primera. Llegados aquí, como la tabla clasificatoria actual y la rehabilitación en la misma no entienden de excusas sino de soluciones, Juan Ignacio Martínez, viejo zorro, se ha abrazado a los jugadores. Jim sabe que su suerte y la del Real Zaragoza está en manos de los futbolistas. Otros entrenadores confían su suerte a otros sectores del montaje futbolero. Les suele ir mejor a ellos que a sus equipos... Jim, no. Jim lo confía todo a los jugadores que ahora dirige. En verdad, solo ellos pueden ganarle al humilde Logroñés, que, eso sí, hoy comparecerá en La Romareda con 10 puntos más que el Zaragoza. Sí, aunque sea obvio, conviene enfatizarlo. Porque, aunque se hable y no se deje de hablar de fichajes, los únicos que pueden sumar (o perder...) los tres puntos hoy son los futbolistas que ayer entrenó Jim en la sesión previa al careo de esta noche.

Con esos mismos jugadores, el colectivo ya ha manifestado una clara reacción. Ya mejoró su fútbol con Iván Martínez. Con Jim, ganó con justicia al Lugo (1-0), empató en Cartagena (1-1) disfrutando de muchas más oportunidades, y cayó en Alcorcón en la Copa (2-1) en un choque de trascendencia menor. Sí, así estamos, con lo que la Copa abarca en las vitrinas del club... Quedémonos con que el equipo ha mejorado y no poco con Jim, que tenemos más la pelota, que jugamos más sueltos, que tiramos más a puerta, que hasta sabemos abrochar los resultados. Digan lo que digan, motivos para la esperanza. Tanta esperanza que, si ganamos hoy, hasta salimos del descenso.

Y la esperanza la encarnan, mientras se habla de otros fichajes, los hombres que hoy saltarán a La Romareda. El once no diferirá mucho del equipo que fue mejor que el Cartagena. Con Cristian al cuidado del portal, en defensa Vigaray se aproxima a su mejor versión, el juvenil Francés continúa mintiéndole a su edad, y Jair y Nieto dan muestras de solidez. En el medio, Eguaras portará el timón, ayudado por Francho Serrano, otro juvenil con vitola de titular indiscutible. En los costados, Chavarría también se ha hecho con un espacio y unas funciones determinadas. En el otro flanco, Zanimacchia jugó en Cartagena. No está fino el italiano... En Alcorcón, pese a la derrota, Raí dejó bastante más que un gol. Se asoció bien, quiso la pelota, la jugó con intención. Ahí queda... Arriba, la mejor noticia la apadrina Narváez, que terminó lesionado en Cartagena y se ha recuperado. Máximo productor del Real Zaragoza, su participación se antoja esencial. Junto a él, concomitante, el Toro. El Toro, en Cartagena. Aunque no descarten hoy a Iván Azón. Y como Raí, no solo por el gol de ariete puro firmado en Cartagonova, también por el fútbol. Ese empuje, esa sensación permanente de peligro, esa energía contagiosa. Iván Azón, básico para alcanzar el objetivo, para llegar al meridiano competitivo con 20 puntos. Para ganarle hoy al Logroñés, Iván Azón.