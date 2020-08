La peña de la Juventus en Zaragoza le abre los brazos a Zanimacchia

No estará solo Zanimacchia, el joven talento de la Juventus que tiene ultimado su fichaje por el Real Zaragoza. Le espera la afición de La Romareda, ávida de encontrar un nuevo Luis Suárez, un nuevo Borja Iglesias, un nuevo Borja Bastón. También le espera en la capital aragonesa otra afición que sentirá como suyos sus éxitos en el club aragonés, la primera peña de la Juventus en España, la Juventus Official Fan Club, sita en la calle Fillas de Zaragoza.

Ni en Madrid ni en Barcelona: el club de aficionados de la Juventus está en Zaragoza. ¿Por qué? Por Pepe Arróspide, un loco encantador enamorado de la ‘La Vecchia Signora’. Hace 25 años, cuando la Juve ganó su segunda Copa de Europa, a Arróspide no se le ocurrió otra cosa que presentarse en el estadio Comunale de Turín en el primer entrenamiento de la escuadra tras lograr el título. El legendario técnico Marcelo Lippi le invitó a abandonar el césped invadido, pero Moreno Torricelli le dijo que lo esperara fuera, que le enseñaría de la mano Turín y el cielo… Allí nació una idea que cuajó hace unos meses cuando Torricelli vino a Zaragoza, camino de Madrid donde la Juve jugaba en la Liga de Campeones, para inaugurar la primera peña oficial de la Juventus en España. Desde entonces, este sagrado espacio ‘bianconero’ es punto de reunión de sus seguidores y de muchos italianos residentes en Zaragoza. Camisetas, imágenes de todas las estrellas juventinas y cariño, mucho cariño, hacie el club más popular del fútbol italiano.

Ante la inminente llegada a Zaragoza de Luca Zanimacchia, una joven promesa de la Juventus, la alegría es manifiesta en este apasionado rincón. «He visto los últimos partidos de la Juve, y en uno de ellos sustituyó a Federico Bernardeschi. Cuando saltó al campo Zanimacchia, el partido cambió. Tiene velocidad... Me gustó», sentenció Benjamino Zaccaria, un italiano del sur, de Taranto. «Yo he sido de la Juve antes de nacer. Ya lo eran mi padre, mi abuelo… Queremos ver a Zanimacchia», subrayó.

Sergio Borlizzi también llegó a Zaragoza desde Taranto. Todo sinceridad, Sergio. «No conozco a Zanimacchia, pero aquí le esperamos con los brazos abiertos. Es bueno que el Zaragoza fiche jugadores, que se renueve, a ver si asciende cuanto antes a Primera División. Soy del sur de Italia, pero ya llevo tiempo en Zaragoza. Es una ciudad en la que se vive muy bien», confesó Sergio.

Francesco Sagula también tiene ganas de conocer a Zanimacchia. Además, son paisanos… «Yo nací en Calabria, pero con cinco años me desplacé con mi familia cerca de Milán, a Varese (club en el que se formó Zanimacchia hasta saltar a la selección sub 19 italiana). El equipo bueno de Varese es el baloncesto, donde jugaban Meneghin y su hijo. El Varese de fútbol solo jugó en Primera en el año 79. Vivo en Zaragoza desde 1991. Deseo con todas mis fuerzas que triunfe Zanimacchia en el Real Zaragoza», rogó.

Además de italianos, en la peña de la Juventus también se reúnen españoles extasiados por el club turinés, como Miguel Barquín Lamana. «Desde el año 95 me llamó la Juve. Soy del Real Zaragoza y de la Juventus. Así que me parece fantástico que venga Zanimacchia», explicó.

Pepe Arróspide intentó resumir sintéticamente sus impresiones acerca de Zanimacchia, la Juve y el Zaragoza. He dicho intentó… «Le confieso que por televisión solo veo partidos de la Serie A y de la Champions League. De la Segunda División española, solo me interesa el Zaragoza. Además, en vivo, voy a ver jugar a mi equipo, al equipo que yo entrenaba, al Montecarlo, en el barrio de La Paz de Zaragoza. Esas son mis pasiones», afirmó.

Respecto a Zanimacchia, su argumentación resultó irrebatible. «¿Usted ha visto jugar algún jugador malo en el primer equipo del Real Madrid o del Barça? Le respondo yo: no. Igual pasa con la Juve. Para llegar al primer equipo de la Juventus, hay que tener algo, y no poco. Zanimacchia tiene algo, seguro, y el Zaragoza lo tiene que saber rentabilizar», zanjó.

Para concluir, Arróspide le abrió los brazos a Zanimacchia. «Si quiere, lo voy a buscar, lo llevo en mi coche al estadio, al hotel, aquí, donde quiera… Hay que ayudarle. Puede triunfar en el Zaragoza», concluyó Arróspide.