Víctor Fernández, el ascenso a Primera, enero y sus anhelos como entrenador

Víctor Fernández cuenta hacia atrás el paso de los días con énfasis, con ansiedad, esperando la llegada del 1 de enero como el santo advenimiento. El técnico ha visto, con el discurrir de las semanas, cómo se le ha ido desmontando el proyecto de equipo que se armó en verano, por diferentes causas. Y confía en una reconstrucción ostensible mediante el mercado invernal, que estará abierto durante el primer mes de 2020, dentro de 38 días.

Tras ganar en Vallecas con un equipo de circunstancias, Víctor emitió con claridad cristalina sus mensajes que tienen como destinatarios los estamentos superiores de la SAD. «Nosotros, de momento, ahora, tenemos que sobrevivir. Tenemos que sobrevivir y llegar a enero», empezó aseverando con fuerza e intención.

Acababa de salir airoso ante el Rayo sin Cristian Álvarez, Vigaray, Atienza, Kagawa, Igbekeme y, claro está, siempre con la sombra de la baja definitiva de Dwamena. O sea, con seis puntales básicos de un plan que, hace tiempo, ha quedado escaso y abollado. «Tenemos que intentar ganar tiempo y recomponer piezas. Debemos acostumbrarnos a nuevas estructuras tácticas, según nuestros problemas de cada semana. E, insisto, sobrevivir. Porque lo que tenemos ahora, por las bajas, es otro equipo muy distinto al que hicimos en verano y al que llegó al segundo mes de competición», subrayó Víctor reivindicativamente.

«Hay que pelear por sobrevivir semana a semana y, mientras, ganar cuantos más puntos sean posibles hasta enero. Y, a partir de ahí... ver si es posible, si podemos lanzarnos y dispararnos hacia arriba», dijo con incertidumbre.

Fernández viene de escuchar al director deportivo, Lalo Arantegui, afirmando que en enero solo tiene intención de fichar un delantero, un ‘9’. Esto no cuadra con su solicitud. «¿Cuál es el objetivo? Pues no puede haber otro más que jugar los ‘play off’ y luchar por el ascenso. No puede haber otro fin en el Real Zaragoza, aunque tengamos el 13º o 14º presupuesto. O aunque tuviéramos el 20º. Tenemos que luchar por eso y ése es nuestro objetivo», remarcó Víctor desde su responsabilidad.