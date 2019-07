Luis Suárez: "Venir al Zaragoza sin el ascenso en la cabeza, es venir a nada"

Luis Suárez, acompañado de su familia, de medio centenar de zaragocista y del director deportivo Lalo Arantegui, emitió este martes sus primeras sensaciones oficiales como futbolista del equipo aragonés. Pese a su juventud, el delantero colombiano dejó pinceladas de mentalidad madura y de un carácter despierto y reflexivo. Es consciente de dónde está, a qué ha venido y cómo se le va a medir. Que en Zaragoza, siendo un delantero, ya se sabe cómo sera: la exigencia, juegue de un modo u otro, estará en los goles que marque. Luis Suárez, cuando se le preguntó por ello, por cifras y pretensiones, huyó de ese juego: el delantero es mucho más que un número y sobre esa premisa levantó su juvenil y hambriento discurso. “No me quiero poner cifras de goles porque no quiero tener techo. Espero que mis goles sean un grano de arena para estar arriba y buscar el ascenso", indicó el atacante colombiano, quien explicó las razones de su fichaje y las claves del proceso: “Elegí el Zaragoza porque tiene un proyecto ambicioso. Me convenció el proyecto que me presentó Lalo. Aquí no se habla de otra cosa que el ascenso. Es un club que no merece estar en Segunda. Tenía otras ofertas pero preferí este equipo. Era una locura dejar pasar al Real Zaragoza. Con Víctor Fernández hablé el día antes de que se hiciera oficial el fichaje (el pasado 21 de junio)”, recalcó el futbolista sudamericano.

Luis Suárez definió su perfil y las características de su repertorio. “Soy un delantero potente, rápido, que no duda dos veces para tirar a portería, que cae muy bien al espacio, que puede jugar de referencia o en cualquier momento del partido ir a la banda". Zaragoza ha sido históricamente una lanzadera para delanteros en fase de construcción, jóvenes y prometedores. Luis Suárez desea unirse a esa dinastía: "A nivel individual es el pico de mi carrera, el mejor club en el que he estado. Se puede decir que es un trampolín o lo que sea, pero quiero hacer las cosas bien, que el equipo vaya hacia arriba y que todo salga fantástico". Luis Suárez dejó claro que nadie le tiene que decir cuál es el significado del Real Zaragoza y dónde está su objetivo de la temporada. "No tengo que hablar con nadie para buscar una referencia del Real Zaragoza. Es un club histórico. En cualquier lugar del mundo, saben lo que es esta ciudad y este equipo, se sabe que ha ganado campeonatos internacionales. No tengo nada que preguntarle a nadie, se da cuenta uno mismo”, subrayó. "Un jugador que venga al Zaragoza y que no tenga en la cabeza el ascenso, viene a nada. Como futbolista, es lo que queremos buscar, y ojalá, Dios lo permita y lo podamos conseguir", añadió.