Delmás-Benito, pareja de laterales ante la baja de Nieto y la duda de Lasure

Delmás-Benito, el canterano como lateral derecho y el tarraconense, a pie cambiado, por la izquierda, emergen como la pareja de laterales que jugará este sábado en La Romareda ante el Elche (20.30) el crucial partido de liga de la jornada 30ª de liga. Es una solución alternativa de Víctor Fernández ante la baja de Nieto (sancionado tras ver la 5ª amarilla en Granada el pasado domingo) y la duda de Lasure, que está en camino de superar una lesión muscular que lo ha tenido apartado del equipo varias semanas.

Lasure es la clave de este entramado respecto del formato de la defensa del Real Zaragoza ante los ilicitanos. Y su concurso es bastante dudoso a solo 48 horas para el choque de la tarde sabatina, decisivo en la huida de la cola de la clasificación hacia posiciones más calmadas.

El lateral zurdo completó este jueves su primer entrenamiento de la semana. Lo que, en sí mismo, es una buena noticia, aporta una lectura más escéptica conocidos los métodos de Víctor Fernández, pues apenas restan 48 horas para el partido frente al Elche y eso, en los criterios históricos del entrenador aragonés, es muy poco tiempo para sostener la titularidad de un futbolista que viene de lesión importante. Por mucho esfuerzo que esté haciendo Lasure por llegar a tiempo, el hecho de que hasta dos días antes de la hora de la verdad no haya logrado culminar un ensayo completo denuncia que su estado físico no es aún el aconsejable y que, lo normal, sería darse una semana más de plazo para retornar al once inicial.

De este modo, si rige ese parecer en el modo de operar de Fernández, con Nieto fuera de órbita por sanción y con Lasure sin alcanzar los mínimos exigibles para ser titular, el técnico del barrio Oliver se encontrará sin lateral zurdo nato para jugar ante el Elche. Y en la búsqueda de soluciones accesorias, la que más sentido tiene es la de utilizar un lateral diestro a banda cambiada: Benito, que ya lo hizo en Reus en su día e, incluso, en alguna ocasión puntual aquí en Zaragoza.

A expensas del último entrenamiento, que tendrá lugar este viernes por la tarde, así se presenta el panorama en el ámbito de los laterales en el Real Zaragoza en los prolegómenos de un duelo de máximo rango en la liga particular de los blanquillos.