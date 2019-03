Fran Rodríguez: "Solo espero que el fútbol me dé una segunda oportunidad"

Procedente del Real Madrid Castilla, el lateral diestro granadino Fran Rodríguez llegó al Real Zaragoza en julio de 2016 firmando un contrato de tres temporadas. Sin embargo, tan solo un año más tarde, salió con la carta de libertad rumbo al Almería después de haber jugado apenas 20 partidos ligueros con la elástica del león rampante. En la ciudad andaluza encontró su sitio nada más llegar, hasta que el destino le preparó un bache en el camino que acaba de superar.

¿Cómo se encuentra?

Ya estoy totalmente recuperado, entrenando con el equipo y ahora tratando de coger el ritmo y la chispa después de una lesión tan larga como la que he sufrido.

Casi 11 meses de inactividad desde marzo. Maldita rodilla...

Me rompí el cruzado de la rodilla derecha y los dos meniscos. Además, tuve varias dificultades, ha sido una lesión de altibajos.

¿Qué ocurrió durante ese tiempo?

Cada rodilla es un mundo, la mía por desgracia reaccionó mal. Me costó mucho trabajo ganar movilidad, me tuvieron que hacer alguna que otra infiltración con corticoides y ácido hialurónico para romper las adherencias y, finalmente, cuando ya me disponía a empezar a correr en el campo, cojeaba un montón. Me hicieron una resonancia de control y resulta que tenía un edema óseo en la meseta tibial, así que paré otro un mes hasta que empecé a correr.

¿Se planteó tirar la toalla?

Para nada. Ahora mismo el fútbol es mi vida, quiero vivir de esto y en ningún momento me planteé dejarlo. Fueron momentos muy complicados, pero gracias a mi familia y amigos lo saqué adelante.

Aunque solo suma tres semanas entrenando al completo con el grupo, ¿ve cerca una convocatoria?

Este año está muy caro entrar en una convocatoria, puesto que el equipo está en una buena dinámica. Ahora, mi objetivo no es otro que superarme cada día y coger esa chispa y ese ritmo que tenían antes, pero estoy a disposición del míster para cuando me necesite.

Su paso por Zaragoza fue fugaz, ¿cómo lo recuerda?

A nivel colectivo fue complicado porque los resultados no se daban con todo lo que implica ser jugador del Zaragoza, donde la exigencia es máxima. Conseguimos salvar la categoría, pero no cumplimos las expectativas. Individualmente, no empecé participando, luego tuve una etapa cercana a Navidad que entré bastante en las alineaciones y, a raíz del mes de marzo, desaparecí del mapa. No sé ni la razón ni el motivo, pero no entraba ni en las convocatorias.

Una campaña con tres técnicos: Milla, Agné y Láinez. ¿Cómo vivió esa situación el jugador?

Es complicado con tanta inestabilidad. Cada entrenador intenta hacerlo lo mejor posible, pero cuando los resultados no llegan, es al primero que siempre miran. No es fácil porque tienes que adaptarte las ideas de cada técnico.

Fue su primera experiencia en el fútbol profesional.

A pesar de todo, estoy contento porque fue el club que me dio la oportunidad de jugar en Segunda y eso es de agradecer.

¿Y qué me dice de la ciudad?

Es muy bonita y acogedora. El estadio era algo espectacular, ahí sabías de la exigencia que conllevaba llevar ese escudo. Fue un año que no olvidaré y ahora, estando en el Almería, les deseo lo mejor menos para este fin de semana.

Hasta la lesión, fue indiscutible en su primer año en Almería.

El año pasado cuando vine aquí me dieron toda la confianza. Eso es lo que da tranquilidad a un futbolista. Ahora trabajo para recuperar esa situación.

¿Cómo se ve al Zaragoza desde fuera?

Están teniendo un año irregular y no mantiene la línea ascendente del año pasado. Creo que tarde o pronto tirarán hacia arriba.

Y el Almería llega en un momento dulce...

Sabemos que La Romareda es un campazo, donde a cualquier futbolista le gusta jugar. Vamos a jugarle al Zaragoza de tú a tú para ganar el partido. Nosotros estamos muy cerca del ‘play off’ (cuatro puntos) aunque el objetivo principal es la permanencia.

A partir de ahora, ¿qué espera Fran del fútbol?

Una segunda oportunidad porque detrás de una lesión tan grave hay mucho trabajo, sacrificio y horas de estar en casa dándole vueltas a la cabeza. Ahora, que ya he salido del calvario, tengo unas ganas tremendas de volver a competir y sentirme de nuevo futbolista.