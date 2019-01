Soro: "Estoy en mi mejor momento en el primer equipo"

Alberto Soro fue una de las caras más amables del empate del pasado sábado frente al Rayo Majadahonda. El canterano zaragocista anotó un gol -golazo- que sirvió para sumar un punto justo cuando el encuentro se había complicado más para el equipo aragonés. En este sentido, el joven futbolista, en una entrevista con el canal oficial del club, se ha mostrado satisfecho de su momento actual, que considera el mejor de toda la temporada.

"El equipo me acogió muy bien desde el principio. No empecé con mucha confianza, me costaba un poco pero creo que es normal. Me he adaptado y ahora creo que estoy en mi mejor momento desde que estoy en el primer equipo. Hay que seguir trabajando y pensar en el siguiente partido", valora.

"Mi llegada al fútbol profesional no ha sido la esperada porque el inicio de temporada no fue el esperado, pero ahora tanto el equipo como yo estamos yendo de menos a más. La gente al principio estaba un poco descontenta pero, poco a poco, les estamos devolviendo lo que se merecen", agrega. En este sentido, Soro subraya el valor de la figura de Víctor Fernández como catalizador de su fútbol. "Víctor sabe perfectamente lo que es el Real Zaragoza y nos ha transmitido lo que quiere de nosotros. La verdad es que me está transmitiendo mucha confinanza, que es lo que alguien tan joven como yo necesita", asegura.