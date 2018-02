La Romareda es clave

El equilibrio de la Segunda División genera sensaciones contradictorias. El Real Zaragoza no es ajeno a ellas. El empate del pasado sábado en Alcorcón (1-1) constituye un claro indicador. Se sumó fuera, pero el sedimento que dejó el encuentro no fue del todo agradable. Las paradojas también presiden la clasificación. Y afectan igualmente al Zaragoza: se encuentra instalado en la decimosegunda plaza, pero no alejado del peligro. En este contexto, se demanda un impulso inmediato. El regreso el próximo domingo a La Romareda , donde sí se está mostrando solvente en 2018, puede (y debe) ayudar en este objetivo de crecimiento del proyecto.

Cinco exjugadores muy significativos en distintas épocas escrutan el momento actual y el regreso a las posiciones que merece el club aragonés. Xavi Aguado, el ‘6’ eterno del Zaragoza, confía en la reacción. "Para alcanzar la tranquilidad, es básico sumar en casa. Afortunadamente, este año el equipo ha mostrado solidez en los tres partidos que ha jugado ante su público. El Zaragoza fue mejor que el Barça B, el Tenerife y el Córdoba. El domingo viene un rival con aspiraciones de ascenso, como el Lugo. Estoy seguro de que el regreso a La Romareda hará fuerte al Zaragoza", apuntó ayer Xavi Aguado.

Ander Garitano también desarrolló una sobresaliente carrera como jugador tanto en el Athletic de Bilbao como en el Zaragoza. El ahora director deportivo del Ebro tiene claro que la reacción pasa por La Romareda. "Hay que ganar en casa y que la gente salga feliz y sin dudas del campo, contenta con su equipo. Y eso tiene que ocurrir cuanto antes, este mismo domingo con el Lugo", advirtió Garitano, que también miró al campo para lanzar un mensaje a los jugadores. "Los jugadores tienen que tener una implicación máxima. Tienen que saber que están vistiendo la camiseta del Zaragoza, que esto es algo muy serio, que nos estamos jugando muchísimo. O sea, que hay que darlo todo. También tienen que saber que ponerse por delante es un tesoro, y que no se puede desperdiciar después. Insisto en que ganar y convencer en casa es fundamental", reiteró el talentoso zurdo vasco.

Andoni Cedrún, el guardameta más carismático del Zaragoza, también invita a ponerse las pilas de inmediato. "Hay que hablar claro. Tenemos que ver la realidad. Hay tres equipos descendidos y otra plaza que se van a jugar una decena de equipos. Solo bajará uno más, pero hay que huir de ese pelotón de la muerte. Para lograr ese objetivo, tenemos que asegurar los puntos en casa. Esa es la meta, sumar cuanto antes y que los chavales crezcan", confió Cedrún, que también dejó otras glosas. "Alcorcón es un campo difícil. Si no pones la misma intensidad que ellos, te destrozan. Por eso no ganamos, por falta de intensidad. En Segunda hay poco fútbol, pero mucha intensidad. Si no la tienes, no eres nadie. Afortunadamente, el Zaragoza juega con más intensidad como local. En ello confío", enfatizó el mítico guardameta.

Javier Planas, centrocampista canterano de los 70, también mira a La Romareda. "En Segunda División no gana nadie, solo el Huesca últimamente. Por tanto, dudo mucho de la valía real de los empates, pues no te diferencian del resto. La clasificación no miente a estas alturas. Para repuntar, hay que sumar de tres en tres cuanto antes. Los primeros, el domingo con el Lugo, pues en casa estamos sabiendo sumar en 2018", señaló el cerebro de los Zaraguayos.

Manolo Villanova, exguardameta y entrenador en tres etapas del equipo aragonés, mira a los jugadores. "Los futbolistas tienen que dar un paso al frente. Un jugador tiene que saber dónde está, qué escudo lleva en su pecho. Esto es el Zaragoza. Es lamentable que no se ganen los duelos individuales. Y la suma de los duelos individuales es el colectivo. No puede ser que no se gane porque el rival juegue más intenso. Y cuidado: el domingo viene un rival de entidad. Jugadores y afición tenemos que volcarnos para sacar el partido adelante. Es vital ganar", concluyó este apasionado defensor del Zaragoza.