El alumno examina al maestro

Parece buen tipo, Natxo. Probablemente, no solo lo parece, y hasta lo es. Desde luego, se lo ha currado un montón. Mucho, desde los tiempos del Ariznavarra, con el frío que pega en el invierno vitoriano. Otros, demasiado exjugador metido a entrenador, no ha tenido que pasar por ese trago, aunque a los amantes del fútbol de verdad les guste esa ingestión. Al grano. Que Natxo González por fin entrena a un grande, al Real Zaragoza, superados los 50, que conocía bien la Segunda y tal, y que la temporada comenzó regular tirando a bien, aunque una cosa fueran las sensaciones y otra son los puntos: las sensaciones pasan, los puntos se quedan. Últimamente, el percal se divisa peor. Eso dice la tabla y eso se ve en el campo.

La curva se comenzó a advertir descendente en Huesca, aunque ya en Sevilla el tema fue de preocupar. Al repaso en Huesca, le siguió un afortunado triunfo ante el Rayo al calor de La Romareda y una derrota que no tiene nombre (mejor no ponérselo...) en Almería. Ocho goles encajados en tres partidos, 18 puntos sobre 45 posibles... A nadie escapa que el próximo partido en casa ante el Reus significa un examen, sobre todo para el entrenador. Además, curiosamente, Natxo se medirá ante su exequipo, y enfrente, en el otro banquillo, tendrá a un exjugador suyo, Aritz López Garai. El sábado en La Romareda, el alumno examinará al maestro.

López Garai está comenzando como entrenador. Como futbolista, desde luego, demostró que el pelotón le gusta muchísimo. Nacido en Baracaldo en 1980, se formó en la cantera del Indartsu, ingresando en Lezama en edad juvenil. Jugó en el primer equipo juvenil del Athletic de Bilbao, que siempre fue algo muy serio. Después pasó por el Basconia de Basauri, habitual estancia previa al Bilbao Athletic. Pero no, no volvió a Lezama y cayó al Gernika. Si no le hubiera apasionado el fútbol, se habría rendido y se habría decicado a otra cosa tras el portazo de San Mamés. Pero López Garai continuó. Se tuvo que ir hasta Cuenca... Sí, al Conquense, que también es fútbol. Y después a Salamanca, Castellón, Vigo, Córdoba, Gijón, Córdoba de nuevo. Y luego a Rumanía, al Rapid de Bucarest. Y después a Chipre, al Doxa Katakopias, para recalar finalmente en Reus en enero de 2016. Allí, ya con los 35 tacos bien cumplidos, Natxo González le hizo un hueco en el centro del campo. El Reus Deportiú saltó de Segunda B a Segunda A con Lopez Garai barriendo en el círculo central y con Folch tocando. Y al mismo ritmo del dúo dinámico logró consolidarse en Segunda A el pasado curso, en una muy meritoria permanencia.