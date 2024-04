Polémica con Sorloth al perderse el nacimiento de su hija por un partido del Villarreal: "No es un historión"

La polémica está desatada. Alexander Sorloth ha estado en el foco mediático de las redes sociales durante los últimos días, ya que el delantero del Villarreal estuvo presente durante el encuentro contra el Almería (1-2) este fin de semana, ausentándose del parto de su hija, que se produjo durante el partido. Por este motivo, el noruego celebró el tanto de la victoria con el gesto de mecer un bebé. El conjunto amarillo sacó pecho del "historión" que rodeaba la celebración y lo defendió, mientras que las redes sociales han criticado duramente al equipo y al jugador.

De hecho, el propio entrenador del Villarreal y extécnico del Real Zaragoza, Marcelino García, defendió la "profesionalidad" del jugador noruego. "Podría haberse quedado, pero ha decidido venir y les ha dedicado el gol a su mujer y a la niña", dijo. Mientras, algunos usuarios de la red social X responden: "El día que, ir a jugar un partido después del nacimiento de tu hija, deje de considerarse un ejemplo de profesionalidad, estaremos en la buena dirección".

Fue la propia cuenta del Villarreal en X la que explicó la celebración del delantero noruego, que marcaba en el minuto 90 para darle la victoria al 'submarino'. "Por si alguien no sabe la historia: Sorloth, aunque tenía permiso para quedarse por su inminente paternidad, ha preferido viajar. Ya en Almería ha nacido su hija Emma y el noruego lo ha celebrado marcando el gol de la victoria en el 92. Historión, ¿eh?", decían. Las reacciones no tardaron en llegar: "¿Que un hombre deje tirada a una mujer en uno de los momentos más importantes de la vida de los dos porque no sabe priorizar lo realmente importante en la vida? No. No es un historión... Y desde luego no es para sacar pecho", comentaba una usuaria.

"Historión es estar con tus hijos cuando nacen. Te acuerdas toda la vida de esa historia", aseveraba otro usuario. "Pues nada, demos a este hombre el premio a padre del año, que ha empezado de lujo. Historión = Dejar sola a su pareja justo antes del parto y no ver el nacimiento de su hija por preferir un partido. Emma estará orgullosísima el día de mañana", reprochaba otro. Algunos iban más allá: "Padre del año. Está compitiendo con Julio Iglesias".