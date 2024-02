Un día en Riazor: "Me emocionó ver a mi gente en un estadio de Champions"

Sábado, once de la mañana, la plantilla del Tarazona emprendía uno de los viajes más ilusionantes de la temporada. Al fondo, tras los 700 kilómetros que aguardaban por carretera, el estadio de Riazor. Uno de los grandes templos del fútbol español. Un escenario en el que, hace no tanto, el Deportivo superaba al Milan de Kaká o Shevchenko. Con el himno de la Champions de fondo. Subido a la ola que barría todo a su paso, hasta que el viento empezó a soplar a la contra.

El Superdépor dejó de serlo. Se adentró en una crisis que llevó al equipo a la Segunda División y, más tarde, a la Segunda B (Primera RFEF) en la que ahora se mide con equipos tan humildes como este Tarazona. Con jugadores que no están acostumbrados a pisar un campo de tales dimensiones, a los que les cuesta conciliar el sueño en la noche previa.

Las 10 horas en autobús, con parada en el municipio castellanoleonés El Burgo Ranero para comer, acabaron en el hotel Eurostars de la ciudad gallega. Cena, y todos a las habitaciones. A descansar. A pensar en el que, por su atmósfera, iba a ser el partido más especial de sus carreras…

«Le das muchas vueltas a la cabeza, pero acabas cayendo rendido porque estás cansado del viaje. Yo comparto habitación con Carlos Javier y nos dormimos relativamente pronto», cuenta Guille Alonso, jugador del Tarazona, y recuerda que el domingo, el día del partido, trataron de llevarlo con «normalidad» hasta el inicio encuentro (siete de la tarde).

«Nos levantamos temprano, sobre las ocho, desayunamos e hicimos ejercicios de movilidad. A la una y media comimos y tuvimos un rato de siesta, pero ya no pude dormir. Ahí sí que empezaron a aparecer los nervios y ya no se fueron hasta llegar al campo», añade el centrocampista, «impresionado» por el recibimiento que los aficionados les brindaron en el exterior de Riazor.

«Había unas 100 personas de Tarazona alentando. Eso es muy importante para nosotros. Ver a toda esa gente nos dio un plus de energía», valora un futbolista de 27 años que, en su recorrido por clubes como el Deportivo Aragón, el Barbastro, el Ebro o el Arenas, «nunca había vivido algo así».

Y todavía quedaba lo mejor… Conocer el interior de un recinto con casi 80 años de historia, en cuyos vestuarios se cambiaron estrellas mundiales como Messi, Cristiano Ronaldo o Zidane. Nombres que recorrieron la mente de los jugadores del Tarazona antes de escuchar la charla previa de Manuel Jesús Casas ‘Molo’.

Eran las seis de la tarde y las gradas se comenzaban a llenar progresivamente. Más de 20.000 seguidores acudieron a Riazor. Sí, más de 20.000 almas en un choque del tercer escalón del fútbol profesional, proclamando que el Deportivo merece otro estatus.

Su recuperación, de entrada, pasa por regresar a Segunda. Y la temporada no está mal encaminada. Tras un inicio sinuoso, Imanol Idiakez ha dado con la fórmula. Con la de este domingo (4-1), el equipo suma cinco victorias consecutivas y, además, ha recuperado la comunión con la grada.

Carlos Javier consuela a Guille Alonso tras la derrota en Riazor. SDT

«Aunque preferiría no contarlo, fue impresionante sentir cómo retumbaba el estadio con los goles. Entré en el minuto 60, con empate, y después nos marcaron tres. Me emocionó ver a nuestra gente, a esos 100 aficionados que nos acompañaron, en lo alto de un estadio de Liga de Campeones. Se me puso la piel de gallina con la despedida que nos ofrecieron, con esa última ovación», concluye quien, junto a Carlos Javier, es el único aragonés del Tarazona que tuvo la oportunidad de participar en una cita que ya forma parte de la historia de la entidad.